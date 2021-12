Rôle et importance des protéines dans l’hypertrophie musculaire

Au-delà des intérêts liés à la prise de masse musculaire, un certain nombre des pratiquant(e)s de musculation font preuve d’une grande rigueur diététique (faible masse grasse, grande masse musculaire). Cette exigence est fréquemment associée à la volonté des résultats significatifs sur le plan esthétique et basée sur des habitudes de consommation de compléments alimentaires issues à la fois d’une pratique autonome, de recherches personnelles et de pratiques anciennes entretenues dans le milieu culturiste.

L’idée que la prise massive de protéines est indissociable de l’hypertrophie est très prégnante dans le monde des culturistes : matin, midi et soir, avant, après ou pendant l'entraînement, l’absorption de protéines sous forme de poudre ou non-transformée est légion… Ces pratiques sont nombreuses et ne font pourtant aucunement consensus parmi les pratiquant(e)s.

Sans pour autant minimiser l’importance de la diététique et le rôle des protéines dans une démarche performative ou prophylactique, ces usages se doivent d’être interrogés au regard des connaissances scientifiques actuelles.

Définition et rôle de protéines dans la construction musculaire

Le mot « protéine » a pour origine le mot grec « protos », signifiant « premier, essentiel » et a été utilisé pour la première fois par G. J. Mulder (chimiste du XVIIIeme siècle). Cette dénomination a été attribuée car les protéines étaient le principal constituant du poids sec des cellules animales. Les protéines sont classées dans la famille des « macronutriments ». Comme les lipides et les glucides, elles ont besoin d’être ingérées en grande quantité pour assurer le bon fonctionnement du corps humain. Ces trois macronutriments sont à la fois sources d’énergies pour le corps mais participent également à la structure et au fonctionnement général du corps (enzyme, structure cellulaire, hormones…). Les protéines, quant à elles, assurent principalement des fonctions structurelles : elles fournissent les éléments nécessaires pour la construction et la structuration cellulaire, enzymatique et assurent ainsi la fonction métabolique corporelle.

Les sources de protéines sont variées et multiples, nous les trouvons à la fois dans les produits d'origine animale (viandes, poissons, œufs) et produits d'origine végétal (féculents, légumineuses, oléagineux).

Sur le plan structurel, les protéines sont un assemblage d’acides aminés. Chaque acide aminé donne à la protéine des propriétés chimiques spécifiques et la séquence de l’assemblage lui donne une fonction bien spécifique.

Lors de l’ingestion des protéines, le système digestif va casser leurs chaînes polypeptidiques (hydrolyse) afin d’obtenir les acides aminés dont le corps humain a besoin. Des centaines d’acides aminés sont répertoriés mais seuls vingt-deux sont codés par le génome des organismes vivants et assurent une fonction dans le corps humain. Parmi ces derniers, neuf sont considérés comme « essentiels » (histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine) car ils doivent être apportés par l’alimentation, contrairement aux acides aminés non-essentiels ou semi-essentiels dont la production est assurée par le corps lui-même.

Généralement, un apport nutritionnel équilibré et ordinaire est suffisant pour satisfaire le besoin en protéines quotidien. Cependant, dans certains sports et notamment les pratiques nécessitants une force musculaire importante, les athlètes ont besoin d’un apport complémentaire pour faire face à un besoin de protéines conséquent.

Sachant que les protéines sont essentielles à la construction musculaire, la pratique d’une activité physique anabolisante sans apport protéique suffisant ne pourra donc assurer une croissance musculaire significative. On peut, par conséquent, légitimement s’interroger sur la quantité nécessaire à la construction musculaire mais également si le moment de la prise de protéines influe sur la construction musculaire.

Quelle est la quantité de protéines nécessaire à la prise de masse musculaire ?

La pratique de la musculation entraîne des lésions structurales des fibres contractiles et la destruction de protéines musculaires. Cette dégradation des fibres musculaires justifie des apports alimentaires protéiques spécifiques en complément d’un apport nutritionnel classique.

Dans le cadre du développement de la masse musculaire la quantité de protéine stockée dans les muscles doit être augmentée.

Cependant, une croyance solidement ancrée persiste chez certains pratiquants : plus la prise de protéines serait conséquente, plus le développement de la masse musculaire serait significatif. Cet apriori peut être illustré par le fait qu’un certain nombre de culturistes ingèrent un grand nombre de sources de protéines ou prennent des produits d’alimentation complémentaires comme la « Whey » ou la « BCAA » (protéines sous forme de poudre).

Actuellement, les recommandations de l’ANSES[1] d’apport en protéine journalier pour une personne non active sont de 0.8g/kg (de masse corporelle). Pour les personnes actives, elles sont d’au moins 1.2g/kg jusqu’à 2g/kg. Cette variation s’explique par le type de sport pratiqué : les personnes utilisant des résistances auront besoin d’un peu plus d’apport protéiné qu’une personne pratiquant un sport d’endurance.

Néanmoins, la Société Internationale de Nutrition du Sport (ISSN) note que des apports en protéines plus élevés (2,3-3g/kg) peuvent être utilisés pour améliorer la composition corporelle des personnes pratiquant des sports de force/résistance (comme l’haltérophilie). Elle note également qu’un très grand apport de protéines (supérieur à 3g/kg) dans des périodes hypocaloriques permettent à la fois une meilleure satiété, et une préservation de la masse musculaire.

Dans le cadre de la perte de poids avec une un déficit calorique associé, un certain nombre d’études ont été menées sur le niveau d’apport protéinique et la masse maigre. Une majorité d’entre elles concluent au fait qu’il n’y a pas de différence entre les « faibles apports » (0.8g/kg) et les « hauts apports » (1.2kg/g) de protéines sur la prise de masse musculaire (autrement dit l’augmentation de la masse maigre). L’absorption massive de protéines ne se solderait donc pas systématiquement par un processus hypertrophique.

Le Dr Maton de l’IRBMS (Institut de Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé) précise d’ailleurs à ce sujet qu’« augmenter les apports protéinés au-delà de 2,5 g/Kg/jour ne présente pas d’intérêt nutritionnel particulier même dans le cadre d’un développement de la masse musculaire. Il semble en effet exister une limite, à partir de laquelle les protéines ingérées en excès sont oxydées donc dégradées. Il n’existe donc pas de relation proportionnelle, entre l’apport protéiné et la prise de masse musculaire. Les habitudes de consommation dans les sports culturistes sont généralement très supérieures à ces besoins sans bénéfice particulier ».

Le gain de masse musculaire doit en premier lieu être assuré par une adaptation de l’alimentation en variant notamment la répartition des différents nutriments, sources de protéines.

[1] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Alimentation en protéine : existe-t-il un timing parfait dans la prise des protéines ?

Au-delà de la quantité de protéines nécessaire, les aspects qualitatifs doivent être pris en compte et plus particulièrement du moment de l’ingestion des protéines.

De nombreuses publications scientifiques relatives à ce sujet montrent que l’ingestion de protéines avant entraînement ne présente pas de bénéfices significatifs dans les sports avec résistance. Elle favoriserait cependant une meilleure prise de masse musculaire lorsque cette dernière a lieu immédiatement après l’effort.

La différence avec une prise régulière de protéines dans la journée est minime mais cette dernière a l’avantage de permettre une meilleure gestion de la satiété et un meilleur contrôle de la composition corporelle.

Dans le cadre de l’hypertrophie et de l’amélioration de la composition corporelle, la prise régulière de source protéinée semble donc être le meilleur compromis pour améliorer la composition corporelle générale (masse maigre forte et masse grasse faible), la sensation de faim et également les apports des autres macronutriments.

Conclusion

La prise de protéines, notamment dans les milieux où on déplace des charges lourdes, est sujette à de nombreuses croyances. Dans les activités utilisant des exercices avec résistance, l’apport scientifique permet d’éclairer la thématique sur l’utilisation des compléments protéiques en montrant notamment que la prise de protéines dans le cadre d’un entraînement de force n’est pas linéaire à la prise de masse musculaire. La temporalité des prises est également soumise au questionnement : même si une prise après entrainement présente des avantages, il vaut mieux avoir des apports réguliers pour maîtriser l’ensemble des paramètres liées à la composition corporelle.

Benjamin DUMORTIER

Références