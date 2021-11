Sport et inégalités : qu’en est-il en ce début d’olympiade ?

Porteur d’innombrables vertus, le sport apparait comme un facteur de cohésion sociale, d’insertion, de lutte contre les inégalités en termes de santé… Des problématiques comme le rôle intégratif du sport, la reproduction ou non des inégalités sociales au sein de la pratique compétitive ou de loisir, les différences femmes/hommes, dans ce contexte d’effervescence olympique, suscitent cependant bon nombre d’interrogations.

L’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) invite à ce titre les acteurs et les citoyens à mieux comprendre et à partager les enjeux d’intérêt général propres à ces questions, à la lumière de travaux scientifiques, de témoignages et d’éclairages d’experts et d'acteurs de terrain, lors des Rencontres de l’INJEP 2021 "Sports et inégalités – Les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de l’émancipation ».

Ces rencontres gratuites et ouvertes à toutes et tous sur inscription se tiendront le jeudi 25 novembre à La Maison du sport français.

Ces dernières aborderont le sport au travers de la thématique des inégalités des pratiques sportives en explorant notamment les axes suivants :

Le sport, levier d’intégration ?

Le sport-santé pour réduire des inégalités ?

Quand le sport participe à l’émancipation.

Elles seront notamment l’occasion d’échanger sur les manières dont les acteurs du monde sportif s’approprient la question de l’inégalité des pratiques et comment ils les mettent en œuvre par la mise en place de différents projets concernant l’intégration par le sport, le sport santé et l’émancipation par le sport.

