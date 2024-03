Sport Santé et Préparation Physique : un dispositif en pleine forme !

La teneur de cette enquête prend une signification toute particulière durant cette année olympique et au regard des différentes politiques actuelles destinées à promouvoir l’activité physique et sportive. Pour rappel, la promotion de l’activité physique et sportive a été inscrite comme Grande Cause Nationale pour l’année 2024. Les principaux résultats de l’enquête de l’INJEP sont:

En 2023, 59 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique et sportive régulière (en moyenne une fois par semaine au moins au cours des 12 derniers mois).

En tenant compte des pratiques occasionnelles, 70 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des 12 derniers mois.

L’univers de la marche et de la course est de loin le plus prisé, et c’est aussi celui qui a le plus progressé depuis 2018 : en 2023, 47 % des Français âgés de 15 ans et plus déclarent avoir pratiqué une activité de cette famille au moins une fois dans l’année, qu’il s’agisse de marche ou de course à pied contre 40 % en 2018.

Améliorer sa santé reste la principale motivation à faire du sport.

Quant aux freins à la pratique sportive, les coûts financiers liés à la pratique sportive figurent parmi les trois raisons les plus fréquemment citées empêchant les Français de pratiquer.

En partie animé par l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, le dispositif Sport Santé et Préparation physique s’inscrit pleinement dans le cadre des actions à mener sur le terrain afin d’« améliorer l’état de santé de la population en favorisant l’activité physique et sportive de chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie ».

En plus de la publication d’une newsletter mensuelle et de l’organisation de sessions de formation continue, le dispositif met en effet les compétences de l’Université Paris Est Créteil au service des val-de-marnais et des acteurs du monde sportif de notre département. A ce titre, divers types d’actions gratuites et subventionnées par de Département, sont mises en place : organisation de créneaux de marche nordique (ou autres types de marches) et de Macadamtraining ® pour des communes ou pour des structures inhérentes aux intérêts des val-de-marnais, accompagnement des activités sur les structures de street work out, animations d’ateliers lors de la semaine bleue (à destination du public sénior), participation à des salons de sport-santé … Autant d’exemples pouvant être corroborés , au niveau départemental,à la nature positive des résultats de l’enquête nationale.

Pour toute demande d’accompagnements ou d’interventions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : thierry.pinjon@u-pec.fr ou à vous rapprocher du service des sports départemental.

Bonne lecture.

Thierry PINJON