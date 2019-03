Sport santé, quoi de neuf ?

Les rapports produits régulièrement par l’INSERM (Institut National pour la Santé Et la Recherche Médicale) constituent des supports théoriques qui sont insuffisamment utilisés par les acteurs du sport. Certaines thématiques ciblent en effet les différentes préoccupations de ces acteurs en faisant un état des lieux et une synthèse des recherches scientifiques propres à des questions spécifiques. Ainsi, le rapport de 2008 sur « l’activité physique, contexte et effets sur la santé », se présente comme une véritable encyclopédie de 826 pages. Un regard pluridisciplinaire permet ainsi d’appréhender le sujet d’un point de vue historique, sociologique, épidémiologique, psychologique et médical, avec plusieurs niveaux de lecture afin d’en faciliter l’appropriation par le plus grand nombre. A ce titre, il est un outil précieux pour tous les responsables des politiques sportives, les étudiants, les entraîneurs, les enseignants en activité physique adaptée et tous ceux qui cherchent à y voir plus clair dans les relations complexes sous-jacentes à la pratique d’une activité physique au service de la santé. Sur des thématiques proches, un rapport sur la santé des enfants et des adolescents a été produit en 2009, un autre sur les inégalités sociales en lien avec l’alimentation et l’activité physique en 2014, l’activité physique et la prévention des chutes en 2015.



A l’heure où chacun s’interroge sur les stratégies à mettre en place pour promouvoir le « sport santé », dans le prolongement du travail du CNOSF et de l’amendement Fourneyron sur la prescription de l’activité physique à des fins thérapeutiques, la sortie en février 2019 du rapport de l’INSERM intitulé « Activité Physique, Prévention et traitement des maladies chroniques », est un évènement à côté duquel il convient de ne pas passer.

Nous vous proposons ici une synthèse de la 1ère partie traitant des résistances à la pratique.

Les grandes lignes du rapport 2019

Cette expertise souligne qu’un des problèmes à résoudre n’est pas de démontrer l’intérêt de l’activité physique pour la santé. Ce travail était déjà largement réalisé dans le rapport de 2008 qui soulignait à plusieurs reprises que des recherches complémentaires s’avéraient nécessaires pour déterminer les contours exacts d’une activité efficiente pour telle ou telle pathologie. Si les recherches ont avancé sur ce point, il est aussi question de prendre en compte la singularité des individus, leurs motivations et leurs envies. La réalité de la mise en place d’une activité physique durable se heurte en effet à des freins, des résistances qu’il convient d’analyser et de comprendre.

Par ailleurs, si la prise en charge par l’activité physique encadrée par des professionnels dans une structure spécialisée signe des résultats très prometteurs, les difficultés liées à l’après prise en charge sont rapportées régulièrement. L’intervention coordonnée et concertée d’une équipe pluridisciplinaire intégrée à un parcours de soin, semble être la condition de la pérennisation de l’engagement des plus récalcitrants.

L’expertise révèle également que les simples recommandations et informations telles qu’elles ont pu être déclinées dans les différents programmes nationaux ne sont pas suffisantes pour certaines catégories de publics, en particulier dans les catégories socio-professionnelles les moins favorisées. Sur ce point, le rapport de l’INSERM fait état d’une étude intéressante. Ainsi, le rôle de la prescription dans la pratique d’une activité physique a été étudié en particulier au Danemark et en Nouvelle Zélande. Une ordonnance écrite aurait en moyenne deux fois plus de chances d’être convertie en actes qu’un conseil oral. Les effets seraient encore multipliés dans le cadre de ce qu’ils dénomment la « green prescription » dont l’objectif et les modalités de l’activité physique sont discutés avec le patient et ancrés dans ses envies, ses motivations et son parcours de soin. Mais l’étude danoise souligne qu’une formation à la prescription d’activité physique pour les médecins généralistes est nécessaire si l’on veut améliorer l’observance et la durabilité de l’activité physique pratiquée. Cette compétence, qui n’est aujourd’hui que très peu prise en compte dans les facultés de médecine française, fait encore défaut aux médecins généralistes qui, en majorité, ne savent pas comment ni quoi prescrire.

Enfin, un certain nombre de techniques d’intervention ont été identifiées comme des leviers efficaces pour favoriser la motivation des personnes atteintes de maladies chroniques envers la pratique de l’activité physique, que ce soit en cours de réhabilitation, en post-réhabilitation ou dans le cadre des soins courants. Leur efficacité sur la motivation est plus importante lorsque plusieurs d’entre elles sont utilisées ensemble.

Nous vous les présentons in extenso :

Techniques permettant d’agir sur la motivation Information : donner et rappeler des informations sur les effets bénéfiques de l’activité physique, sur un ensemble de dimensions (biologiques, psychologiques et sociales), et les mettre en lien avec les situations vécues et changements constatés sur soi. Opportunités : proposer différentes possibilités de pratique d’activité physique, permettant de prendre en compte les goûts individuels et les préférences personnelles (nature de l’activité, supervision ou pratique autonome, pratique conjointe avec d’autres patients ou non). Anticipation et gestion des barrières : anticiper individuellement les barrières à l’activité physique, les conflits potentiels entre l’activité physique et les autres buts et activités, anticiper la possibilité que la personne ne pratique plus d’activité physique pendant certaines périodes ; prévoir la meilleure façon de faire face à ces événements pour l’individu. Fixation d’objectifs : choix personnel de la nature, fréquence, intensité, durée de l’activité physique pratiquée ; rappel des objectifs fixés et des séances prévues ; mettre en place un système pour que les personnes reçoivent des feedback leur permettant d’évaluer leur évolution vers leurs objectifs et reçoivent des encouragements. Monitoring : suivi de l’adoption du comportement d’activité physique, pouvant être réalisé par la personne (tenue d’un journal) ou un membre de son entourage ; parfois enregistré avec l’aide d’outils technologiques. Rappel d’expérience : se remémorer une situation personnelle vécue comme une expérience positive de pratique d’activité physique, ou comme une réussite dans ses tentatives d’inscrire l’activité physique dans son nouveau style de vie, constitue une aide lors de phases de découragement. Partage d’expérience : témoignage d’autres patients indiquant avoir rencontré les mêmes difficultés ou doutes vis-à-vis de la pratique d’activité physique, ayant constaté des bénéfices d’une pratique d’activité physique durable, ou ayant réussi à mettre en place le comportement de façon régulière. Soutien social : soutien de la démarche et encouragements par les proches, voire pratique conjointe de l’activité physique. Inclut également le soutien de l’environnement médical et d’autres professionnels. Réévaluation cognitive : travail sur les pensées récurrentes à l’égard de l’activité physique afin de favoriser une évolution d’un versant négatif – tourné sur les coûts et les risques vers des pensées positives – tourné vers les capacités et les bénéfices. Entretien motivationnel : méthode clinique d’accompagnement du changement de comportement, basée sur une approche non directive et dans laquelle le processus s’appuie sur l’initiative du patient, la minimisation de la résistance au changement et la prise en compte de son ambivalence.

Conclusion provisoire, perspectives et propositions pour les clubs

Le Val-de-Marne a été particulièrement actif ces dernières années en matière d'activité physique au service de la santé. Plusieurs acteurs se sont mobilisés et des initiatives intéressantes, sur lesquelles nous avons communiqué, continuent à se développer. Fort de ces expériences, nous vous livrons quelques pistes pour amplifier le mouvement :

S’appuyer sur un réseau de médecins exerçant sur le secteur géographique considéré

S’appuyer sur une équipe de professionnels spécialistes de l’activité physique adaptée complétée par des éducateurs sportifs spécialisés

S’appuyer sur les universités (STAPS et fac de médecine), accueillir des stagiaires

S’appuyer sur des chargés de développement, spécialistes du management des organisations sportives

Organiser des journées portes ouvertes

Différencier les frais d’inscription en fonction des coefficients familiaux. Envisager éventuellement des formules où une partie de l’investissement serait remboursée en fonction de l’assiduité.

Communiquer sur les actions réalisées et les dispositifs mis en place.

Multiplier les événements pour favoriser l’implication des adhérents et créer du lien social.

Travailler avec les centres de soins de suite et de réadaptation (CSSR)

Les repères donnés par les sociétés savantes ne doivent pas être pris comme des injonctions. Ainsi, 60 minutes d’activités physiques quotidiennes pour les enfants, les adolescents et les plus de 64 ans signifient que certaines périodes de la vie sont particulièrement importantes. Il ne s’agit surtout pas de culpabiliser si l’on reste en dessous de ces recommandations en considérant que chaque progrès place déjà les individus sur le chemin d’un changement durable.

Thierry MAQUET, Université Paris Est Créteil

