Bien que le contexte sanitaire soit encore incertain, cette nouvelle année verra certains évènements majeurs se dérouler dont les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin, la coupe du monde de football au Qatar, et actuellement le championnat d’Europe de handball masculin en Hongrie et en Slovaquie. Autant d’occasions d’espérer voir les athlètes françaises et français briller !!

Ce début d’année est également l’occasion de souligner tout le travail effectué par le monde sportif français et de rendre hommage à toutes ces actrices et acteurs passionnés qui permettent à tous, compétitrices, compétiteurs, pratiquantes et pratiquants dans le cadre du sport santé, qu’ils soient valides ou atteints d’un handicap, de poursuivre l’aventure sportive !

Bonne lecture.

Thierry PINJON