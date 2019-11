Travail de la force et régime de contraction musculaire : l’entraînement excentrique

On peut jouer également sur le tempo de la phase excentrique, sans pour autant raisonner avec la masse corporelle. Mais si on veut faire de l’excentrique, on supprime la phase concentrique du mouvement. On aide donc complètement la personne à remonter la barre. On peut faire par exemple une pyramide 10-8-6-8-10 répétitions où la charge est plus lourde dans la phase excentrique. On demande un tempo de 6 secondes au sportif sur la phase excentrique et on remonte la charge pour lui sur chaque répétition. Il faut généralement deux personnes pour remonter la barre.