Vieillissement et activité physique : intérêts et limites des activités aquatiques

Au regard d'un grand nombre d'études, le mode de vie sédentaire dans nos sociétés occidentales constitue un problème de santé majeur et l'inactivité physique fait aujourd'hui partie des principales causes d'incapacité et de mortalité. La baisse de la dépense physique pour les activités quotidiennes et la hausse de l'immobilité dûe à l'utilisation toujours plus importante d'outils multimédia expliquent en partie ce phénomème aujourd'hui. Cette situation accentue les risques de pathologies relatives au vieillissement. Le corps médical nous exhorte de "bouger plus"! Le sport est alors plébiscité tous azimuts et constitue un des principaux vecteurs de promotion de la santé. Une myriade d'activités physiques est proposée aux personnes avançant dans l'âge afin de se maintenir en bonne santé. L'objet de cet article est d'aborder certaines notions sur les bénéfices attendus de l'activité physique sur la santé, notamment en montrant en quoi les activités aquatiques peuvent participer à la prévention et l'amélioration de cette dernière.

Faisant tout d'abord un constat sur les bénéfices de la pratique d'activités physiques régulières, nous consacrerons notre analyse aux apports des activités aquatiques sur la santé, et plus particulièrement au regard de deux pathologies rencontrées avec le viellissement au niveau de l'appareil moteur, que sont l'arthrose et la sarcopénie.

L'activité physique et le vieillissement

En France en 2025, 25 % de la population aura plus de 60 ans et 40% plus de 50 ans. L'activité physique est reconnue comme un déterminant de santé. Elle fait l'objet aujourd'hui de prescriptions médicales en prévention ou dans le cadre de prises en charge thérapeutiques.

La participation à une activité physique régulière, comprenant à la fois des exercices en aérobie, de l’équilibre et de force occasionne de nombreuses réponses positives, contribue à un vieillissement en santé et prolonge l’autonomie des plus âgés.

Christine Le Page (1) précise que l'exercice physique permet en effet d'un point de vue physiologique de :

augmenter les capacités fonctionnelles (fonction pulmonaire, cardiovasculaire, musculaire) et psychiques

(fonction pulmonaire, cardiovasculaire, musculaire) et psychiques améliorer la composition corporelle (diminution de la masse grasse, augmentation de la masse musculaire et de la densité minérale osseuse)

(diminution de la masse grasse, augmentation de la masse musculaire et de la densité minérale osseuse) diminuer le risque de pathologies (respiratoires, cardiovasculaires, musculaires, articulaires, métaboliques, neurodégénératives, cancers)

(respiratoires, cardiovasculaires, musculaires, articulaires, métaboliques, neurodégénératives, cancers) diminuer les effets du vieillissement et d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité

Selon F. Depiesse , les experts (2) ont déterminé 3 profils de vieillissement dans la population occidentale pour lesquels les propositions de prescriptions d'activités physiques peuvent se décliner différemment :

le vieillissement optimal (environ 25% de la population ciblée) où les personnes conservent la plénitude de leurs capacités fonctionnelles : éducation à la santé et prévention

(environ 25% de la population ciblée) où les personnes conservent la plénitude de leurs capacités fonctionnelles : éducation à la santé et prévention le vieillissement usuel (environ 50% de la population ciblée) où les capacités fonctionnelles se réduisent avec l'âge : éducation à la santé et prévention (avec attention particulière pour la surveillance des facteurs de morbidité)

(environ 50% de la population ciblée) où les capacités fonctionnelles se réduisent avec l'âge : éducation à la santé et prévention (avec attention particulière pour la surveillance des facteurs de morbidité) le vieillissement pathologique (environ 25% de la population ciblée) où les personnes sont atteintes de pathologies chroniques et dont une partie est caractérisée par des besoins de santé accrus. Pour ce profil l’activité physique adaptée à visée thérapeutique est de plus en plus utilisée

Concernant le milieu aquatique, des études américaines explicitées par Bruce E Becker ont, entre autres, montré que les personnes pratiquant une activité aquatique régulière bénéficiaient d'une protection supérieure face aux pathologies relatives au vieillessement.

Sur un plan plus général, les différentes études menées ont montré que les bénéfices sur la santé augmentent avec la quantité d'activité physique pratiquée à partir d'un seuil minimum de 1000kcal/semaine jusqu'à une quantité optimale d'environ 3500 kcal/semaine. La quantité minimale d'activité physique correspond à environ 30 minutes d'exercice d'intensité modérée par jour (ex 30 minutes de marche rapide à 6km/h soit 150 kcal dépensées). Les activités aquatiques peuvent alors jouer un rôle prépondérant sur la santé en offrant des conditions de pratique où le corps se trouvera "allégé", où les articulations seront sollicitées avec plus de "douceur" et le système cardiorespiratoire de manière particulière. La pratique dans l'eau augmentera le coût énergétique par l'obligation pour le corps de maintenir sa température corporelle à 37°C.

Il ressort de ces précisions que l'activité physique, qu'elle soit spontanée ou relative à une prescription médicale notamment dans le cas de pathologies ou à titre préventif, devra être régulière, adaptée et orientée vers des modalités et des objectifs qui permettront l'accompagnement de la santé. L'endurance et la force en sont deux axes de travail majeurs.

Les activités aquatiques et l’arthrose

L'arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations, causées par l’usure anormale du cartilage et de l’ensemble de l’articulation.

L'arthrose est fortement corrélée à l'âge, 68% des athroses apparaissent chez des personnes de plus de 50 ans. En France, 9 à 10 millions de sujets sont concernés. Le genou est l'articulation la plus touchée, puis la hanche, en troisième position viennent les doigts puis enfin le rachis. L'activité physique régulière, intermittente et modérée, permet de stimuler mécaniquement les articulations affectées en ayant un effet bénéfique sur l'équilibre physiologique du cartilage. Elle permet de diminuer la douleur, la raideur articulaire et l'amyotrophie. Il convient de privilégier les activités physiques en décharge, en respectant la règle de la non- douleur. Le respect de la prescription médicale est impératif le cas échéant.

Que ce soit dans le cadre de la prévention, sur le plan d'une activité volontaire voire relative à une prescription médicale, la pratique d'une activité physique dans l'eau présente de nombreux intérêts (cf article s'entrainer dans l'eau, ce qu'il faut savoir, Thierry PINJON, newsletter SSPP94 de décembre 2015) :

l'immersion d'une partie du corps dans l'eau permet une activité en décharge, minimisant les contraintes dues au poids. Les articulations sont également soumises à moins de contraintes dans ce milieu « portant »

Les résistances aquatiques rencontrées lors de l'exercice sont fonction de la vitesse d'exécution et de la surface opposée au déplacement, elles sont donc facilement modulables par l'apport ou non de matériel

Pour l'arthrose du genou : le principe est de soulager l'articulation pour permettre une pratique où elle sera le moins possible soumise aux contraintes de poids. Les exercices devront permettre sa sollicitation en douceur et de manière équilibrée dans un but de renforcement musculaire.

En natation, le travail axial de battements de jambes en crawl, en dos ou en nage hybride (bras en brasse et jambes en battements par exemple) peut être envisagé. L'utilisation de petites palmes et d'exercices de battements à la verticale en moyenne ou grande profondeur, selon le niveau du nageur, sont également envisageables. Les ciseaux de brasse sont quant à eux à proscrire. En activité de fitness aquatique, on minimisera la pratique des activités avec des sauts et des torsions du genou. La gymnastique aquatique et d'autres activités aquatiques en petit bain comme l'aquafeeling participeront également au renforcement musculaire. L'utilisation de matériel type donut's, frites, élastiques… au niveau du pied ou de la cheville viendra enrichir les possibilités d'exercices. L'aquajogging (en moyenne ou grande profondeur) peut se révéler très intéressant à condition de rester très vigilant sur la « technique de course ».

Pour l'arthrose de la hanche : le principe de précaution de « soulager » l'articulation reste identique. L'amplitude des mouvements articulaires sera en fonction des possibilités de la personne (type d'arthrose, pratique post opératoire,...). Les exercices permettront notamment de renforcer les muscles qui participent à la contention des hanches avec des contraintes dues au poids peu importantes. En cas de coxarthrose non opérée, la pratique d'un sport en milieu aquatique est à privilégier.

En natation, les exercices de battements cités ci-dessus sont compatibles avec l'arthrose de hanche. Ils peuvent également être réalisés lors d'un déplacement en position allongée sur le côté. Des précautions sont à prendre quant à l'utilisation des palmes et pour la pratique de la brasse qui peuvent être notamment déconseillées en cas de port de prothèse. Les activités aquatiques identiques à celles conseillées pour la gonarthrose, en petit et grand bain peuvent être pratiquées. L'eau permettra par exemple des exercices de marche avec de grandes enjambées sans risque de chutes tout en augmentant l'amplitude des mouvements.

Pour l'arthrose du rachis : La pression hydrostatique permet notamment de diminuer les contraintes exercées sur les articulations de la colonne vertébrale en diminuant la masse du corps dans l'eau. Les exercices viseront alors la sollicitation et le renforcement des muscles stabilisants le rachis. En natation, Le dos et le crawl offrent un intérêt au regard des sollicitations musculaires de maintien dans l'axe du corps (muscles spinaux et abdominaux), et la mobilisation de muscles à grands leviers comme le grand dorsal et le grand pectoral, mais sollicite de manière intéressante également les muscles stabilisateurs de l'omoplate (petit pectoral, élévateur de la scapula, faisceaux moyen et inférieur du trapèze, petit dentelé). La brasse peut être proposée, en tant que nage simultanée, mais en portant une attention toute particulière à l'accentuation de la lordose lombaire consécutive au redressement de la tête. Le papillon apparait, quant à lui, comme une nage trop sollicitante pour des sujets non spécialistes. On peut également utiliser des "nages hybrides" (par exemple bras en brasse/jambes en battement de crawl, bras en dos alternatif/jambes en ciseaux de brasse...) ou des éducatifs techniques (nager en dos avec un mouvement des bras simultané,...). Il faudra dans tous les cas surveiller une éventuelle dégradation de la nage avec la fatigue qui peut entrainer un certain inconfort voire des blessures. Les autres activités de type fitness aquatique comme la gymnastique aquatique, l'aquaboxing (pratique modérée) sont très intéressantes sur le plan du gainage. Elles solliciteront en effet les muscles du caisson abdominal pour stabiliser le tronc et assurer une transmission efficace des forces aux membres supérieurs et/ou inférieurs lors d'exercices de renforcement musculaire. En grand bain, l'aquajogging nécessite les mêmes qualités de gainage dans un milieu encore plus instable.

Les activites aquatiques face à la sarcopénie

La sarcopénie se définit comme la réduction de la masse musculaire et du nombre de fibres musculaires (perte du quart des fibres entre 30 et 70 ans). La force musculaire se voit, d'autre part, également altérée (dynapénie) par une dégénérescence neuro-musculaire qui allie notamment une perte des moto-neurones alpha (25 à 50%), une réduction du nombre d'unités motrices (1% par an à partir de 30 ans) et de légères modifications de la plaque motrice. L'inactivité augmente la sarcopénie physiologique et augmente les risques de dégradation de la marche et de chutes par insuffisance musculaire. L'activité physique, et notamment le renforcement musculaire, a des effets bénéfiques pour les personnes avançant dans l'âge. Elle permettra de retarder la perte musculaire et de renforcer la force et la puissance maximale, d'augmenter les capacités fonctionnelles. Elle permettra également de diminuer le risque de chute en améliorant la stabilité posturale et la souplesse. Le milieu aquatique autorisera une activité qui limitera le risque de blessure, qui sollicitera la quasi totalité des muscles du corps que ce soit pour le mouvement (toutes directions possibles) ou assurer le gainage du corps, le tout en soulageant le pratiquant du poids de son corps.

Dans les exercices de fitness aquatiques, les pressions hydrodynamiques et hydrostatiques de l'eau vont permettre de moduler à volonté les différentes résistances rencontrées lors de l'exercice et permettre une activité adaptée à chacun. Sachant que la résistance dépend notamment de la surface opposée au déplacement (exemple un haltère aquatique) et que la résistance rencontrée croit avec le carré de la vitesse, on pourra donc varier les difficultés d'exercices en modulant :

la surface opposée au déplacement (plaquettes de natation par exemple)

la vitesse d'exécution

la profondeur d'éxécution (sachant que la difficulté croît avec la profondeur)

Ces exercices aquatiques ont la caractéristique de proposer des résistances dans les 3 dimensions de l'espace et facilitent le travail de rééquilibration des muscles agonistes et antagonistes, ainsi qu'une sollicitation équilibrée de la chaine des muscles extenseurs et de la chaîne des muscles fléchisseurs, facilitant un bon maintien du corps. Au-delà des muscles moteurs sollicités par un exercice, qu'il concerne les bras, les membres inférieurs ou les deux, les ceintures scapulaire et abdominale interviendront intensément pour garantir la bonne transmission de la force musculaire (par exemple dans le cas d'un travail des bras avec des plaquettes). Les activités identiques aux premières citées conviendront parfaitement au renforcement musculaire nécessaire pour diminuer l'impact de la sarcopénie. Les exercices pourront être complétés par une forme de travail plus analytique et plus répétitive. Pour assurer une sollicitation qualitative des muscles, de nombreux accessoires peuvent être utilisés en fonction de l'intensité du travail désiré. Pour un exercice concernant les muscles des membres supérieurs en fitness aquatique, on aura le choix de gants palmés, de petites, moyennes ou grandes plaquettes, donut's, de différentes tailles d'haltères aquatiques, d'une frite, d'une planche,....). Pour les jambes (donut's, palmes de différentes tailles, chaussures aquatiques, …) ...

En ce qui concerne la natation, les muscles seront sollicités d'une manière spécifique, dans un milieu instable sachant qu'ils auront pour rôle la propulsion, l'équilibration, le gainage du corps et la création de "points fixes" (ceintures scapulaire et abdominale) en déplacement dans le plan horizontal.

Les muscles fixateurs des omoplates sont notamment engagés de manière symétrique en brasse. Cette mobilisation participera à une musculation préventive des muscles du rachis cervical et des épaules. Le dos nagé avec les deux bras simultanément mobilise également fortement ces muscles fixateurs.

En imposant le maintien d'un placement, la natation participe de manière bénéfique à la musculation des muscles stabilisateurs du rachis dans leur ensemble.

Le travail des épaules et des bras, lors des déplacements nagés, se fera quant à lui avec une grande amplitude et mobilisera donc un grand nombre de muscles dans différentes directions. Il participera ainsi à la réhabilitation de la synergie des contractions des muscles agonistes et antagonistes.

La coordination spécifique en natation, des trains inférieurs et supérieurs, aura également des effets bénéfiques sur l'entretien de la motricité. Notons cependant que la nage sollicite spécifiquement des membres inférieurs en natation et bien que propice au travail des muscles stabilisateurs des hanches, elle requière dans certains cas une attention particulière en prenant en compte la singularité du pratiquant (pathologie, prothèse,...).

Conclusion

La pratique des activités aquatiques apportera donc de nombreux bénéfices aux pratiquants réguliers sur le plan articulaire comme sur le plan musculaire et tendineux. Rappelons que le recours à toutes les mesures de sécurité passives (équipement de flottaison...) et actives (consignes, exercices adaptés au niveau, présence d'un personnel de surveillance...) voire de personnes diplômées assurant le cours est recommandé et même nécessaire afin d'assurer la sécurité aquatique des personnes.

Nous traiterons, dans un prochain article, des avantages des activités aquatiques face aux pathologies cardiaques et cardiorespiratoires (maladies cardiovasculaires et hypertension artérielle).

Thierry PINJON

Professeur d'EPS, spécialiste de natation

Bibliographie