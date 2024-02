Règles et performances sportives : lever le tabou

Produits d'hygiène féminine (©Pixabay)

L'impact du cycle menstruel sur les performances sportives

En 2022, l'INSEP (institut national du sport, de l'expertise et de la performance) a publié un document destiné aux sportives pour les accompagner dans la prise en compte de leurs menstruations dans leur entraînement.

Douleurs, fatigue, prise de poids et ralentissement des performances

La performance peut être limitée avant les règles (syndrome prémenstruel) ainsi que pendant les règles.

Le syndrome prémenstruel (SPM) peut être gênant pour l’entrainement : Prise de poids, ballonnement abdominal, jambes lourdes, d’où des déplacements moins rapides, Crampes, Maux de tête, Tension mammaire, Augmentation de l’appétit, fringale, Fatigue, perception d’être en perte d’énergie, Troubles de l’humeur, troubles du sommeil



: Pendant la période des règles : alors que les hormones sont au plus bas, la résistance et endurance peuvent alors diminuer, ces quelques jours peuvent être l'occasion de privilégier la technicité des mouvements sportifs ; il existe un risque d’entraîner une anémie et de douleurs lombaires ou du petit bassin.



Quand il y a absence de règles, en l’absence de grossesse, le taux d’œstrogène est bas. Ce qui peut impliquer :

augmentation de risque de lésions osseuses (œdème osseux, fracture de stress) ;

augmentation de la fatigabilité musculaire en fin d’entrainement peut augmenter;

diminution de la performance comparée à une période avec cycles réguliers.

Un taux d’œstrogène est nécessaire pour maintenir l’état de forme, la densité osseuse au niveau du squelette et soutenir le métabolisme énergétique.

Mes règles provoquaient des douleurs abominables. Parfois, j’étais clouée au lit pendant deux jours. (Clarisse Agbegnenou)

Parole de championne

Lors d'une interview accordée au journal Le Parisien en mars 2023, Clarisse Agbegnenou s'est confiée sur l'impact des menstruations sur ses performances : "J’ai eu mes règles à l’âge de 13 ans. [...] Non seulement elles étaient abondantes, mais elles

provoquaient aussi des douleurs abominables dans le ventre et aux seins. [...] Parfois, j’étais clouée au lit pendant deux jours. À 17 ans, j’ai intégré l’Insep. Mes entraîneurs m’ont aussitôt adressée à la gynécologue du centre et elle m’a prescrit la pilule. [...] Cela m’a permis de retrouver un cycle régulier et d’apaiser mes douleurs."

"C’est difficile de déterminer ce qui relève du stress ou des règles. Mais il m’est arrivé de me présenter en compétition dans un état

de grande fatigue. Quand je suis indisposée, je peux prendre jusqu’à deux kilos, sans raison apparente. Pour pouvoir concourir, je faisais donc un effort draconien sur mon régime alimentaire et j’arrivais en manquant de fer, sans énergie. Résultat ? J’étais moins performante. C’était un cercle vicieux."

Le saviez-vous ?

L'INSEP s'empare de la question de la santé féminine et des enjeux de performance associés grâce au projet EMPOW'HER, un laboratoire de recherche.

La plupart des protocoles médicaux, nutritionnels et d’entrainement que les sportives suivent sont en fait faits pour les hommes. Les femmes ne représentent que 35% des participantes aux études dans le domaine des sciences du sport. Or, les problèmes liés aux manques de connaissance sur la physiologie féminine sont nombreux et leur impact sur les performances sportives indéniable.

L'objectif principal d'EMPOW'HER (Exploring Menstrual Periods Of Women athletes to Escalate Ranking) est de maximiser les performances des athlètes féminines élites en optimisant leurs réponses à l'entraînement par des charges de travail adaptées en synergie avec leur physiologie et leur cycle menstruel (CM).