Dans le cadre de l’enquête «Sport de haut niveau et maternité» (ministère chargé des Sports, 2021), des sportives interrogées déclarent que la maternité est un sujet dont «on ne parle pas » (46 %) ou dont on parle «parfois » (44 %) dans le milieu du sport.

69% considèrent la maternité, pendant la carrière sportive, comme une véritable prise de risque dans le contexte d’un projet de performance à haut niveau. Trois principales craintes sont alors associées à la grossesse :

«Organisation avec bébé trop compliquée» (29%),

«Prise de poids et/ou modification du corps» (26%),

«Retour au meilleur niveau trop difficile.» (19%).

Revenir après ma grossesse était un challenge.(Dora Tchakounté)

Allier maternité et sport de haut niveau

L'exemple de Dora Tchakounté, vice-championne d'Europe d'haltérophilie en 2024

L'haltérophile Dora Tchakounté ©E.Legrand/CD94 A l'occasion de la conférence départementale de l'égalité de 2023, la sportive de haut niveau Dora Tchakounté (club de la VGA Saint-Maur) s'est exprimée sur différents sujets, notamment celui de la maternité. "J'ai eu un petit garçon il y a cinq ans, quand ma carrière était en plein essor. Lorsque cet évènement est arrivé, la situation a été très compliquée."

"La nouvelle a été accueillie de manière négative dans ma famille ainsi que dans le monde du sport. Mes entraîneurs ne croyaient plus en moi. Cette annonce sonnait comme la fin de ma carrière. Il s'agit d'une inégalité flagrante car un sportif masculin qui devient papa ne récolte que des félicitations et des encouragements. Ce n'est pas du tout le cas pour une femme."

Et de poursuivre, sur une note plus positive : "En tant que sportive, revenir après ma grossesse était un challenge. Il fallait combattre les a priori, ce que j'ai fait. J'ai même réussi à dépasser mes limites, ce qui est un signal important pour les femmes qui souhaitent exceller dans le sport de haut niveau."

Côté rémunération, nouvelle problématique : la grossesse n'est pas encadrée pour offrir un maintien de salaire. Une difficulté supplémentaire et une source de stress comme le confirme Dora Tchakounté. "Je vivais de primes et non de contrats stables. Ces primes sont liées à mes résultats sportifs en compétition. Ainsi, en étant enceinte, je n'avais plus aucune ressource financière. J'ai aussi dû libérer l'appartement mis à disposition par la ville. J'ai dû retourner chez ma mère, qui a fort heureusement pu m'accueillir. L'entourage familial était déterminant dans la réussite de cette grossesse et l’accueil de mon enfant."

Lorsque je suis tombée enceinte, la situation a été très compliquée. Mes entraîneurs ne croyaient plus en moi. (Dora Tchakounté)

Depuis, l'athlète a pu bénéficier du soutien du Département du Val-de-Marne grâce à un contrat d'insertion professionnelle (CIP) lui permettant une stabilité professionnelle et financière.

Clarisse Agbegnenou, maman et championne

Revenir à son plus haut niveau après un accouchement : un challenge pour les sportives de haut niveau. Clarisse Agbegnenou, judokate du RSC Champigny et détentrice de multiples médailles, peut confirmer.

Quelques temps après son doublé en or aux Jeux olympiques de Tokyo, la superstar du judo annonçait sa grossesse. En 2023, 10 mois après avoir donné naissance à la petite Athéna, Clarisse Agbegnenou revenait plus en forme que jamais en décrochant un sixième titre de championne du monde. En janvier 2024, c'est une septième médaille d'or raflée au Grand Slam de Paris que la Val-de-Marnaise a gagné. Des performances exceptionnelles rendues possibles grâce à l'entourage de Clarisse Agbegnenou qui confirme : "J’ai de la chance d’être bien accompagnée."

Voir ma fille heureuse me suffit pour puiser ma motivation à gagner une médaille. (Clarisse Agbegnenou)

Au site internet 20 minutes, l'athlète expliquait en mai 2023 : "On en a discuté avec mon conjoint, qui est plus jeune. Lui était prêt à attendre après Paris 2024 [pour avoir un enfant]. Mais pour moi, ce n’était pas une question de Jeux, même à la maison. [...] J’avais envie d’être maman, je veux et je peux faire les deux. Si j’avais attendu, j’aurais été triste, j’aurais ruminé et je pense que ça aurait nui à mon état et à même à mes résultats."

Quant à l'organisation, elle n'est certes pas simple, surtout pendant la période d'allaitement... mais le bonheur d'avoir sa fille à ses côtés est une source de motivation pour la championne.

"[L'allaitement] était une évidence pour moi, au moins sur les six premiers mois. Si mes entraîneurs n’avaient pas été d’accord, j’aurais privilégié ma fille. La fédé internationale de judo m’a autorisée à l’allaiter en salle d’échauffement au Grand Chelem de Tel-Aviv, ça n’avait jamais été fait. J’ai rencontré des personnes à l’écoute, qui étaient volontaires pour tester. Et j’espère avoir ouvert le chemin pour les suivantes, qu’elles se disent que tout est possible. Certes, la partie fatigue n’est pas simple à gérer mais la partie psychologique est très importante à mon sens. Et voir ma fille heureuse me suffit pour puiser ma motivation à gagner une médaille."

Mieux accompagner le sport féminin

Bientôt de nouvelles dispositions ?

En 2023, lors d'un évènement à la Maison du handball, la ministre des sports et des Jeux olympiques a abordé la question de la maternité dans le sport de haut niveau et a évoqué sa volonté d'intégrer le critère de parentalité dans les critères d'aide de l'agence nationale du sport (ANS) ; la prolongation de un à deux ans sur l'inscription de la liste des sportifs de haut niveau pour "laisser du temps" aux femmes ; la prise en compte de la maternité dans les règlements ; le déblocage d'un million d'euros dans le cadre d'un appel à projets avec l'ANS en collaboration avec Paris 2024 pour éliminer les biais genrés dans les écoles.

Le Département du Val-de-Marne en actions

Des dispositifs sont proposés par l'intermédiaire des structures départementales. Le Département du Val-de-Marne encourage en effet les partenaires dans le cadre de conventions annuelles ou lors de projets pour faciliter l'accès des femmes aux pratiques sportives, pour tous les âges.

HandFit, proposé par la Fédération française de handball, en est un exemple. L'objectif ? Faire venir un public non habitué à la pratique associative autour de préoccupations de santé et de bien-être.

Le Département prend aussi en charge une partie du coût de la licence de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) pour les collégiennes de 4e et 3e du Val-de-Marne, sans condition de ressources (plus d'informations sur la fiche service dédiée).

Les clubs et comités qui souhaitent mettre en place des initiatives spécifiques dans le Val-de-Marne peuvent également compter sur le concours de la collectivité. Le Département peut participer dans l'ingénierie de projet ou par un financement dédié à la pratique féminine, potentiellement sous la forme de tournois ou d’actions spécifiques pour attirer ce public et les encourager.

Plus généralement, le Département consacre une enveloppe importante pour soutenir le sport féminin. Les règlements pour l'attribution des subventions ont d'ailleurs été réévalués à plusieurs reprises pour rééquilibrer les aides entre clubs masculins et féminins.

L'État propose des appels à projet plus ciblés autour de la pratique féminine. Le Département, pour sa part, est dans une démarche de co-construction sur la base d'intérêts convergents. Lorsqu'un club souhaite se mobiliser, le Département répond présent.

Lumière sur les contrats d'insertion professionnelle (CIP)

Plusieurs athlètes bénéficient d'un contrat d'insertion professionnelle (CIP) avec le Département du Val-de-Marne dont quatre femmes : Dora Tchakounté, Garance Rigaud, Coralie Haymé et Taky Marie-Divine Kouamé. Ces contrats permettent de sécuriser les athlètes dans leur pratique en leur assurant une rémunération régulière.

Avec ce CIP, les sportives deviennent agentes du Département et peuvent être sollicitées pour intervenir dans les collèges dans le cadre de sensibilisations. L'occasion de développer un maximum d'échanges avec la jeune population et le grand public par ce biais.