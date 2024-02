Sport féminin et Jeux olympiques : qui est Alice Milliat ?

Jeux olympiques : où sont les femmes ?

Les Jeux olympique et paralympiques de Paris 2024 vont entrer dans l'histoire : pour la première fois, une parité parfaite sera appliquée. Il y aura en effet autant d’athlètes femmes que d’athlètes hommes qualifiés pour les Jeux de Paris 2024, sur un total de 10 500 athlètes. Pourtant, il y a plus d'un siècle, en 1900 (et déjà à Paris), ce n'était pas une évidence.

Si quelques femmes étaient bien présentes, la parité était loin.

Pierre de Coubertin, pas fan du sport féminin

Si on attribue volontiers la création des Jeux olympiques modernes à Pierre de Coubertin, Alice Milliat y est aussi pour beaucoup : grande sportive (elle pratiquait l'aviron à haut niveau et s’est également essayée à la natation et au hockey sur gazon), Alice Milliat a milité pour l'introduction et la promotion du sport féminin.

Lors des Jeux de 1900, les premières participantes n’étaient que 22 pour... 975 hommes.

Le combat d'Alice Milliat

ElleLe baron de Coubertin était par exemple opposé à la participation des femmes aux compétitions d’athlétisme de haut niveau, et ce jusqu’à la fin de sa vie.

En 1896, les Jeux olympiques de l'ère moderne sont célébrés pour la première fois en Grèce. Ils réunissent des athlètes de 14 pays ; les plus grandes délégations viennent de Grèce, d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne.

Lors des Jeux de 1900, les premières participantes ne sont que 22 pour... 975 hommes. Elles sont alors autorisées à concourir dans deux épreuves féminines : le golf et le tennis. Ainsi que dans trois épreuves mixtes : voile, croquet et équitation. Des disciplines sportives alors principalement pratiquées par la bourgeoisie.

Athlète volontaire pour une reconnaissance des femmes dans le sport, Alice Milliat multiplie les demandes auprès du comité international olympique (CIO) pour intégrer davantage de femmes dans les épreuves, notamment d'athlétisme qui sera longtemps le sport symbolique derrière cette guerre des sexes. Après avoir essuyé deux refus de Coubertin pour ouvrir les Jeux aux femmes, elle décide de rassembler à Paris des femmes pour une compétition.

Le 20 août 1922, Alice Milliat, fondatrice de la Fédération Sportive Féminine Internationale, organise les premiers Jeux olympiques féminins au stade de Pershing, dans le bois de Vincennes. Ils permettent pour la première fois aux femmes de s'affronter au niveau mondial dans de multiples disciplines, devant le refus par le CIO de leur intégration dans les jeux classiques. Cet évènement réunit, selon les articles de l'époque, entre 5 et 20 000 spectateurs.

Appelés Jeux olympiques par provocation, ces Jeux de 1922 perdent leur titre olympique à la demande du CIO et sont renommés Jeux Mondiaux. Six ans plus tard, en 1928, les épreuves d'athlétisme féminin arrivent aux Jeux olympiques d'Amsterdam.

Plus de parité et plus de reconnaissance

Avec l’ajout de la boxe féminine au programme olympique, les Jeux de Londres en 2012 sont les premiers où les femmes concourent dans tous les sports. En 2021, les Jeux olympiques de Tokyo s’était rapprochés de la parité parfaite avec 48,8% d’athlètes femmes, un chiffre jamais atteint jusque-là. Les Jeux de Paris, en 2024, seront les premiers à afficher une parité parfaite entre les femmes et les hommes.

Une évolution rendue possible sur plus d'un siècle grâce à la mobilisation d'Alice Milliat dont le rôle est pourtant longtemps resté confidentiel. Son implication a été reconnu officiellement il y a à peine quelques années, notamment grâce à l'érection de sa statue à côté de celle de Pierre de Coubertin à la maison du sport, à Paris, en 2021.

Dans le Val-de-Marne, deux gymnases portent son nom (à Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine), ainsi qu'une rue à Arcueil. Tout un symbole, puisque c'est également à Arcueil qu'est née... la devise olympique !