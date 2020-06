Séjours vacances été 2020 : l'été est là !

L'édition 2020 du catalogue des séjours vacances proposera cette année, au regard du contexte actuel, une offre estivale regroupant des séjours variés dans différentes régions de France ainsi qu'un ensemble inédit de journées récréatives. Un protocole sanitaire est à votre disposition pour toute information sur les conditions d'accueil de vos enfants.

Une sélection inédite

Vos enfants souhaitent partir plusieurs jours ? Le catalogue regroupe 14 séjours à la mer, à la montagne ou à la campagne, pour satisfaire tous les goûts. La grande nouveauté de cette édition réside dans l’offre de « journées récréatives ». Le principe est simple : vos enfants pourront, le temps d’une journée, participer à une sortie culturelle ou sportive pour faire le plein de souvenirs !

Je télécharge le catalogue des séjours vacances (lien cliquable)

Bon à savoir

Votre enfant pourra bénéficier au choix de 1 séjour + 1 journée récréative ou de 2 journées récréatives.

Qui peut bénéficier de l’offre estivale ?

Les séjours vacances s’adressent aux enfants des personnels départementaux et aux enfants des conjoints fiscalement rattachés au foyer (joindre le justificatif des impôts).

Combien coûtent les séjours et les journées récréatives ?

Le Conseil départemental achète des séjours auprès d’organismes de vacances. En tant que personnel départemental, vous ne payez qu’une partie de ce prix d’achat. Le Conseil départemental finance en moyenne 65% du prix d’achat des séjours.

Calculez le prix du séjour / de la journée récréative

Pour connaître le prix du séjour de votre enfant en France, indiquez dans les cases bleues du tableau ci-après votre nombre de parts fiscales, votre revenu fiscal de référence et le prix d’achat du séjour en question.

Comment s’inscrire ?

Date limite pour les séjours et les journées récréatives de juillet : 10 juillet 2020

Date limite pour les séjours et les journées récréatives d’août : 24 juillet 2020

Pour cette édition, les inscriptions se feront sans arrhes.

Vous pouvez compléter le bulletin d’inscription interactif en le téléchargeant. Une fois rempli, envoyez-le par mail avec les éléments de votre dossier à : loisirs.sasl@valdemarne.fr

Attention : aucun dossier ne pourra être envoyé ou déposé à l’accueil physique du Prado, sauf exceptions rares. En cas de besoin, vous pouvez joindre le service Action sociale et Loisirs au

01 79 86 14 45 ou au 01 79 86 14 42.

Les dossiers d’inscriptions sont traités par ordre d’arrivée au service. Les places seront très limitées pour cette édition. Il est donc impératif de suivre le protocole (1 séjour + 1 journée ou 2 journées) et de bien remplir tous les choix qui s’offrent à vous.

Attention : tout dossier incomplet vous sera retourné.

Votre dossier doit comprendre :

Le bulletin d’inscription complété et signé, précédé de la mention « Lu et approuvé » ;

1 photocopie intégrale du ou des avis d’imposition du foyer ;

1 photocopie intégrale du livret de famille.

Attention aux délais d’obtention des papiers d’identité.

Au regard du contexte actuel et au vu du nombre de places limitées pour cette édition, le service Action sociale et Loisirs vous informe que toute inscription sera ferme et définitive une fois validée. La confirmation de l’inscription de l’enfant au séjour et/ou à la journée récréative impliquera le paiement de celui-ci, que l’enfant se présente ou non le jour J au point de départ.