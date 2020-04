Téléchargez votre guide du télétravail en situation de confinement

Le message de la direction des Ressources humaines

Afin de maintenir au mieux le fonctionnement interne de la collectivité et assurer la continuité du service public dans le contexte actuel, la direction générale des Services a souhaité déployer en urgence le télétravail. Ce déploiement répond en outre aux directives gouvernementales, et vise à protéger la santé et la sécurité des agentes et des agents.

Compte tenu du confinement décrété, ce télétravail a lieu dans des conditions particulières et exceptionnelles, puisqu’il s’effectue cinq jours par semaine, et ce pour une durée indéterminée. À l’issue de ces premières semaines de confinement, et suite à la mise en place réactive de cette nouvelle organisation de travail, il a semblé important de réunir dans un document l’ensemble des questions qui se posent sur le télétravail.

Le guide du télétravail en situation de confinement a pour objectif de présenter les principales dispositions et conseils nécessaires visant à faciliter la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui modifie une partie de nos pratiques professionnelles. Ce document, évolutif, sera complété progressivement.