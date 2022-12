Portrait de bénévole: Jean Poupeau, président de l’association sportive handisport du centre de rééducation et d’appareillage de Valenton

Quels projets/valeurs porte-t-elle ?

Nous proposons des stages de sport nature de 3 à 10 jours (ski, plongée, multisports…) pour permettre aux personnes qui viennent d’être amputées de se remettre à la pratique d’un sport avec ou sans prothèse. Elles bénéficient de l’expérience des anciens et de l’accompagnement de certains salariés de l’institut Robert Merle d’Aubigné (infirmier, orthoprothésiste ou kinésithérapeute…) qui sont aussi adhérents de l’association. Nous souhaitons permettre à tous y compris à celles et ceux qui sont dans des situations sociales compliquées d’avoir accès à ces stages. Nous sommes ouverts à tous et toutes, quelle que soient la condition sociale, les convictions religieuses ou l’origine. C’est important dans la reprise de confiance en soi, dans l’acceptation du regard des autres. L’expérience des anciens aide à passer le cap. Nous portons aussi des valeurs sportives telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. Il y a une véritable entraide qui s’organise lors des stages. Quant au dépassement de soi, c’est un véritable moteur pour les personnes qui viennent d’être amputée : il s’agit d’aller au-delà de ce qu’on croit pouvoir faire. Il ne faut pas dire qu’on ne va pas y arriver Même si on y arrive pas du premier coup, il faut persévérer.

Pourquoi vous engagez-vous ?

Moi-même victime d’un accident et amputé, l’association m’a aidé à me remettre en selle

Je suis président de l’association depuis 2016. Il y avait à l’époque une équipe de compétition handisport dont j’ai fait partie pendant 10 ans. Et puis un jour, j’ai eu envie d’altitude. J’ai proposé et organisé l’ascension du Kilimandjaro. J’ai commencé à vraiment m’impliquer et je me suis dit que vu ce que l’association m’avait apporté il était normal que je renvoie l’ascenseur.



Quelles évolutions avez-vous noté pour votre association dans le contexte actuel et comment voyez-vous l’avenir ?

Aujourd’hui, je suis inquiet car ce sera mon dernier mandat à la prochaine AG et je n’ai pas de successeur pour le moment. Et trouver un président ça ne suffit pas, il faut un bureau ! On a du mal à trouver de nouveaux adhérents et si on ne trouve personne pour prendre la suite, on sera obligé de dissoudre l’association. L’engagement pérenne et la prise de responsabilité que cela demande font peur, d’autant qu’aujourd’hui on demande aux responsables d’une association de plus en plus de compétences. Les contraintes se sont intensifiées.

Et puis, les gens viennent dans les associations essentiellement pour consommer des activités. La plupart d’entre eux ne sont prêts à s’engager que s’ils en retirent une contrepartie matérielle, financière ou en terme de notoriété mais il manque de plus en plus le sens de l’engagement au service du collectif.