10 Val-de-Marnaises qui ont brillé lors des Jeux olympiques et paralympiques

Emilie Le Pennec, la pionnière de la gymnastique olympique

En 2004, une jeune gymnaste de l'US Créteil fait parler d'elle aux Jeux olympiques d'Athènes : Émilie Le Pennec. Et si l'adolescente de 16 ans marque les esprits, c'est parce qu'elle est la première -et toujours la seule- Française à avoir remporté une médaille d'or olympique en gymnastique avec une note de 9,687 !

Aujourd'hui âgée de 36 ans, la championne est désormais kinésithérapeute.

Amandine Buchard, ancienne agente et médaillée olympique en judo (crédit photo ©E.Legrand/CD94)

Amandine Buchard, une agente départementale double médaillée olympique de judo

Si elle a choisi de poursuivre sa carrière au PSG, c'est bien avec la licence sportive d'un club val-de-marnais (RSC Champigny) qu'Amandine Buchard a gagné deux médailles aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, en judo. Et le Val-de-Marne l'a accompagnée sur le plan sportif... comme professionnel. La judokate était en effet agente départementale jusqu'en 2021 puisqu'elle bénéficiait d'une CIP (convention d'insertion professionnelle).

Ce contrat particulier signé entre le Département du Val-de-Marne et des athlètes de haut niveau permet à ces derniers de pouvoir concilier entraînements sportifs exigeants et carrière professionnelle au sein de notre collectivité grâce à des aménagements.

Championne d'Europe en titre en catégorie - de 52 kilos, Amandine Buchard espère bien décrocher une nouvelle médaille olympique aux Jeux de Paris.

Clarisse Agbegnenou, la sportive la plus titrée de l'histoire du judo

On ne présente plus Clarisse Agbgnenou (RSC Champigny) qui collectionne les médailles au point de devenir la judokate la plus titrée de l'histoire. Parmi ses nombreuses récompenses, la gendarme campinoise peut se targuer d'avoir notamment décroché six titres de championne du monde et deux médailles d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, en catégorie moins de 63 kilos.

Un exploit qu'elle compte d'ailleurs bien réitérer pour les Jeux de Paris 2024.

Assia El Hannouni, 10 titres paralympiques... dont 8 médailles d'or !

Si le para-athlétisme devait choisir sa muse, ce serait certainement Assia El Hannouni. En retraite sportive depuis les Jeux de 2012, l'ancienne sportive de l'US Créteil a largement marqué l'histoire du para-athlétisme en excellant sur des courses de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres.

Lors des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, Assia remporte quatre médailles d'or réparties sur quatre distances 100 m, 200, 400 m et 800 m, réalisant au passage quatre records du monde de rapidité.

Quatre ans plus tard, aux Jeux de Pékin, l'athlète malvoyante décroche deux nouvelles médailles d'or (200 mètres et 400 mètres) et deux médailles d'argent (800 mètres et 1500 mètres).

Enfin, aux Jeux paralympiques de Londres, Assia El Hannouni remporte deux nouvelles médailles d'or en 200 mètres (et un nouveau record du monde !) et 400 mètres. Huit médailles d'or, deux médailles d'argent, soit en tout... 10 titres paralympiques entre 2004 et 2012.

A l'époque de son retrait sportif, en 2012, la sportive val-de-marnaise détenait même plus de médailles d'or olympique qu'un certain... Usain Bolt !

Estelle Mossely, la reine du ring

Première Française championne olympique de boxe anglaise lors des Jeux olympiques de Rio 2016 (catégorie moins de 60 kilos), Estelle Mossely a fait toutes ses classes au sein du RSC Champigny. Exceptionnelle athlète et brillante ingénieure, la boxeuse est également une femme engagée sur la question de la représentation des femmes dans le sport et a fondé, il y a quelques années, l'Observatoire européen du sport féminin.

Médaillée de bronze aux Jeux européens de 2023, la trentenaire a désormais les Jeux de Paris dans le viseur.

Marie Patouillet, médaillée paralympique en cyclisme sur piste (crédit photo : ©E.legrand/CD94)

Marie Patouillet, la surdouée du paracyclisme

Multi-médaillée lors de championnats du monde de paracyclisme, cette athlète de l'US Créteil a fait parler d'elle lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo en remportant deux médailles de bronze, suivies par un titre de championne du monde en 2022. Une sacrée performance compte tenu du fait que Marie Patouillet, sportive aguerrie, a commencé à s'intéresser au cyclisme de façon professionnelle... seulement en 2017 !

Médecin dans l'armée mais surtout femme engagée, Marie Patouillet met son image au service de causes qui lui tiennent à coeur comme la lutte et la dénonciation du sexisme et de l'homophobie dans le sport.

Comme d'autres consoeurs, la trentenaire vise une médaille aux Jeux de Paris.

Haby Niaré, collectionneuse de titres en taekwondo

Si la trentenaire a désormais mis un terme à sa carrière sportive, Haby Niaré peut tout de même être fière d'avoir décroché une médaille d'argent en taekwondo, lors des Jeux olympiques de Rio en 2016.

Licenciée au club de l'ASC Champigny, Haby a également été six fois championne de France de taekwondo en catégorie moins de 67 kilos (en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2019), championne d'Europe en 2010 et championne du monde en 2013. Rien que ça !

Emilie Andéol, l'heureuse surprise du judo

En 2016, la même année que Haby Niaré et Estelle Mossely, une autre campinoise se démarque aux Jeux olympiques de Rio : Emilie Andéol. Après deux titres européens, lors des Championnats d’Europe 2014 et des Jeux européens 2015, Emilie Andéol (RS Champigny) est donc sacrée championne olympique en catégorie + 78 kilos en 2016, à la surprise générale.

Après avoir connu l'apogée, Emilie Andéol connaît des difficultés (problèmes de santé, chômage et absence de perspective professionnelle). La médiatisation de son burn-out participera à impulser une réflexion sur la question de la reconversion des champions olympiques.

Aujourd'hui directrice de la fondation IPPON (association de lutte contre la fracture numérique en France et dans le monde), l'ancienne athlète est retournée sur ses terres en Gironde. Elle sera consultante pour France Télévisions pour les épreuves olympiques de judo en 2024.

Nélia Barbosa, médaillée paralympique en canoë (crédit ©CPSF)

Nélia Barbosa, la vice-championne de para-canoë qui vise l'or

Passionnée de canoë-kayak depuis l'âge de 12 ans, Nélia Barbosa imaginait déjà les Jeux olympiques. L'amputation d'une partie de sa jambe droite à 19 ans en raison d'une maladie génétique modifie ses plans : Nélia Barbosa officiera désormais en para-canoë et visera donc les Jeux paralympiques.

La sportive du RSC Champigny fait une époustouflante performance en devenant vice-championne paralympique de canoë aux Jeux de Tokyo, en 2021 un an après son titre de championne du monde. Mais la médaille d'argent ne suffit pas à la jeune femme.

Si elle a fait des études de graphisme, sa priorité est pour l'instant simple : la vice-championne du monde en titre (décrochée en août 2023) vise l'or aux Jeux paralympiques de Paris, en 2024. "Je suis passée d’une haute performance à une volonté de faire de la très haute performance. Aujourd’hui, la très haute performance c’est une médaille d’or. Je n’arrive plus à me satisfaire d’une deuxième place. Ça fait quelques années que j’arrive à viser les podiums internationaux régulièrement. Aujourd’hui, si je veux évoluer il faut monter la marche au-dessus et cette marche c’est l’or." a-t-elle déclaré à RMC Sport.

Séverine Vandenhende, la star olympique de judo éclipsée par David Douillet

Championne du monde en 1997 puis championne olympique trois ans plus tard aux Jeux olympiques de Sydney, la judokate Séverine Vandenhende a fait la fierté de son club du RSC Champigny.

Pourtant, elle est restée discrète dans les médias. Dans une interview accordée à Interview Sport en 2010, elle expliquait : "J’ai été très sollicitée durant les trois jours qui ont suivi mon titre. Cependant, lorsque David Douillet a été sacré pour la seconde fois, les médias ne voyaient plus que lui… Sur le moment, cela m’a choquée, et puis je me suis dit qu’après tout, c’est notre société qui veut ça. Le judo est un sport qui n’est pas très médiatique et médiatisé, même si la France brille régulièrement. Il faut donc multiplier les performances pour être reconnue et connue du grand public. Je n’ai pas vécu ça comme une injustice [...] J’ai juste vécu quelques moments de frustration que j’ai vite oubliés en étant avec ma famille et mes amis."

Plusieurs fois blessée au cours de carrière, c'est justement sur une rupture des ligaments croisés qu'elle prend sa retraite sportive. Elle est, depuis, entraîneure.