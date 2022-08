93 millions d'euros investis dans les collèges en 2022

Le Département est extrêmement attentif à la qualité de ses collèges. Il entretient et conçoit des bâtiments pratiques, adaptés et performants pour offrir aux élèves les meilleures conditions d’accueil. Les équipes du Département mettent à profit les périodes où les élèves sont absents pour réaliser les travaux : pendant les vacances scolaires d'été en particulier, ont lieu la plupart des chantiers prévus pour l'entretien des 106 collèges du département.

Le Département conjugue ses énergies au service de la réussite des jeunes notamment en entretenant des collèges de qualité,

rappelle Olivier Capitanio, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Amélioration des conditions d’accueil, démarche développement durable, aménagement des espaces pédagogiques , renforcement de la sécurité, mise en accessibilité de l’établissement... Ces travaux estivaux sont de nature différente suivant les besoins.

Zoom sur les travaux du collège Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés : requalification et optimisation des espaces de restauration

Par exemple, au collège Ronsard, la salle de restauration du collège était devenue trop petite, avec 188 places assises pour 546 demi-pensionnaires. Par ailleurs, l’organisation des différents espaces de restauration posait des problèmes de gestion de flux. C'est pourquoi le Département a décidé de mener un important travail d’optimisation et de requalification des locaux, permettant d’améliorer la circulation des flux et d’augmenter le nombre de places assises à 224, soit 36 places supplémentaires.

Pendant l'été 2022, les espaces ont donc été revus et les travaux réalisés : la laverie a été ouverte sur la salle de restauration, ce qui a impliqué de démolir et reconstruire une partie de la dalle, de revoir la plomberie, de ré-isoler thermiquement, d'installer une ventilation double-flux et de changer l’éclairage (LED). Le matériel de la laverie a été remplacé par des équipements plus performants, notamment du point de vue énergétique.

Ce chantier permet ainsi de répondre à différents objectifs :

Augmentation de la capacité d’accueil des élèves dans le restaurant scolaire ;

Optimisation des locaux pour une meilleure circulation des flux ;

Performance énergétique ;

Maîtrise des coûts.

700 000 euros ont été investis par le Département dans ce projet.

De nouveaux collèges à venir, respectueux de l'environnement

Le 1er septembre 2022, les élèves de Champigny-sur-Marne découvriront leur nouveau collège baptisé Nelson-Mandela : le 107e collège public val-de-marnais a été construit pour offrir les meilleures conditions de réussite aux élèves, tout en respectant l'environnement. Doublement labellisé "bâtiment passif" et "Haute qualité environnementale – bâtiment durable", il traduit les fortes ambitions environnementales que porte le Département (maîtrise des consommations énergétiques, gestion des eaux pluviales, qualité de l’air ambiant, etc.). L’atteinte de ces objectifs repose sur des éléments fondamentaux : une architecture avec une enveloppe et des systèmes techniques performants, simples dans leur conception et leur mise en œuvre, et faciles à maintenir.

Après le collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne et le collège Samuel-Paty à Valenton, un 3e collège val-de-marnais sera labellisé "bâtiment passif" : à Ivry-sur-Seine, le futur établissement sera également labellisé « Bâtiment bois bio-sourcés » car il proposera une charpente bois pour la salle d’escalade, des isolants bio-sourcés et des menuiseries extérieures en bois. Il devrait ouvrir ses portes en septembre 2023.