À Ivry-sur-Seine, des trésors du Néolithique et de l'époque gauloise se dévoilent

Le Néolithique, apparu au Proche Orient vers 9500 avant notre ère, correspond à l'invention de l'agriculture et de l'élevage

L'histoire et les trésors enfouis du Néolithique moyen (au moins 4 500 avant notre ère) se dévoilent à travers des fouilles archéologiques captivantes à Ivry-sur-Seine. Les équipes de l' Institut Nationale de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et du service départemental d'archéologie ont récemment découvert plusieurs vestiges lors d'une troisième phase de fouille, dans le cadre des travaux d'aménagement du projet Ivry Confluences réalisés par Sadev 94. Après une première fouille en 2014, puis une seconde en 2017, cette troisième étape a permis de découvrir une dizaine de bâtiments datant du Néolithique moyen.

Vidéo : Le Val-de-Marne au Néolithique



Lire la transcription textuelle de la vidéo : Le Val-de-Marne au Néolithique

Des méthodes de fouille parfaitement organisées

Ces sites, qui sont de véritables fenêtres ouvertes sur notre passé, sont extrêmement sensibles. En effet, les archéologues et chercheurs organisent de façon méthodique les fouilles afin de révéler, étudier et conserver les différentes trouvailles. Mais comment se déroule la fouille de ce site ?

Punaises de couleur placées lors des fouilles ©L.E. Rocq-Havard Dans un premier temps, les agents réalisent un nettoyage de surface des niveaux de sols du Néolithique avant de placer des punaises de couleurs dès qu'un vestige est découvert (tesson de céramique, morceau de silex taillé, restes d'ossements d'animaux...). Ces vestiges sont ensuite prélevés, après que leur position ait été enregistrée en 3D, afin de pouvoir les replacer sur le plan général. La présence ou non de vestiges à certains endroits va permettre de mettre en évidence des zones de bâtiments, des zones d'artisanat ou encore des zones domestiques.

La découverte de bâtiments du Néolithique...

Au sein d'une enceinte palissadée, une dizaine de bâtiments d'habitation ont été découvertes par les archéologues. Érigés à l'aide de mottes de terre crue, la découverte de cette technique reste rare en Île-de-France. Pour distinguer ces mottes lors des fouilles, Vanessa Bayard (archéologue et responsable d'opération au service départemental d'archéologie) explique : "On distingue ces différences de textures notamment grâce à l'eau de pluie qui ne va pas s'infiltrer de la même façon dans des mottes de terre qui ont été compactées que dans les sédiments aux alentours".

Des techniques de fouilles adaptées, et donc beaucoup plus longues, ont été nécessaires afin de mettre au jour ces bâtiments. En effet, l'ensemble de la surface doit être nettoyée manuellement, puis la sédimentation permet de mieux percevoir les différences de texture lors de la fouille.

...et de deux sépultures de l'époque gauloise

Autre fait marquant, deux sépultures qui dateraient de la fin de l'époque gauloise (juste avant la conquête de Jules César en -52) ont été également mises au jour. La première tombe contenait le squelette d'une femme qui a été inhumée au sein d'un coffrage en bois. Allongée sur le dos, elle avait au poignet un bracelet en bronze et était accompagnée de deux céramiques. Ce sont d'ailleurs ces céramiques qui ont permis aux spécialistes de dater précisément la tombe. Sépulture gauloise découverte à Ivry-sur-Seine ©L.E. Rocq-Havard

La seconde tombe, elle, vient d'être découverte. Les ossements qu'elle renferme sont extrêmement abîmés et un travail minutieux est donc mené par les agents afin de conserver et étudier ce trésor. Contrairement à la première tombe découverte, celle-ci ne contient aucun mobilier. Il est donc actuellement difficile pour les spécialistes de dater précisément cette sépulture, une analyse plus approfondie en laboratoire est alors nécessaire.

Mieux comprendre l'implantation humaine sur le territoire

L'ensemble de ces découvertes plus extraordinaires les unes que les autres permet d'en apprendre davantage sur l'implantation humaine autour des rives du fleuve, au niveau de la confluence avec la Marne. En effet, les chercheurs peuvent ainsi étudier les modes de vie de nos ancêtres, mais également la façon dont ils construisaient leurs bâtiments d'habitation (grâce à l'étude de la terre crue), ou encore la façon dont ils vivaient (grâce à l'étude du mobilier). La découverte des deux sépultures gauloises permet également de documenter les pratiques funéraires de cette époque.

Ces précieuses données recueillies sont étudiées et conservées, elles constituent ainsi un fond documentaire essentiel pour la recherche et la médiation.