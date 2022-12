A Joinville-le-Pont, les feux tricolores du bas retirés pour libérer les sas vélo

Dans les carrefours de Joinville-le-Pont, des pancartes "Au feu, respectez la délimitation !" masquent les répétiteurs - Photo : L. Schoenhentz Si vous êtes amenés à traverser la commune de Joinville-le-Pont en voiture, vous avez sans doute remarqué que, à certains carrefours, une pancarte « Au feu, respectez la délimitation » couvre les feux tricolores du bas. Il s’agit de répétiteur de trafic, c’est-à-dire un ensemble de trois petits feux supplémentaires tricolores placés à mi-hauteur du mât, dans le but d’être vus par les automobilistes trop proches du feu pour voir facilement le feu principal, en haut du mât.

En retirant ces répétiteurs, le Département veut renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

Pour rappel, les sas vélos sont des espaces réservés aux cyclistes situés à un carrefour à feux tricolores, entre la ligne d'arrêt des véhicules et un passage piéton. En permettant aux cyclistes de se positionner devant les autres véhicules, il avait pour objectif l'amélioration de la sécurité des usagers vélos. Mais ces zones dédiées ne sont pas forcément respectées par l’ensemble des conducteurs.

Avec cette expérimentation, le Département veut inciter les automobilistes et conducteurs de deux-roues motorisés à ralentir plus tôt, et à respecter les nouvelles lignes d’effet des feux délimitant les sas vélos. Les bénéfices sur la sécurité des usagers de la route les plus exposés sont multiples :

Pour les piétons, supprimer les répétiteurs de trafic :

Limite le masque pour une voiture qui double. En effet, une voiture arrêtée trop près du passage piéton masque le piéton traversant aux yeux du conducteur d'une voiture qui le dépasse.

Supprime l’angle mort devant les poids lourds. Sans cette mise à distance, le conducteur ne voit pas ce qui est directement situé quelques mètres devant lui. Il peut redémarrer alors qu’un piéton est en train de traverser devant le véhicule.

Améliore le sentiment de sécurité pour les piétons. Les véhicules s’arrêtent plus loin du passage piéton.

Accentue la co-visibilité piétons / véhicules.

Photo : L. Schoenhentz Pour les cyclistes, ce dispositif expérimental :

Améliore la sécurité des cyclistes en les rendant plus visibles des autres usagers de la route, en supprimant les possibles angles morts, en leur permettant de démarrer avant les voitures.

Limite la présence de véhicules dans le SAS vélo car ils sont obligés de prendre du recul pour bien voir le feu en haut du mât.

Des dispositifs pour encourager et sécuriser les mobilités actives

La suppression des répétiteurs de feux s’inscrit dans une politique globale du Département en faveur des mobilités actives : le Plan d’Action pour les Mobilités Actives compte déjà une vingtaine d’actions mises en place comme la neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 à 10 mètres en amont des passages piétons, l’extension du domaine d’emploi du cédez-le-passage cycliste au feu, la traversée cycliste contigüe au passage piéton et gérée par feux…