A Mandres les Roses, la pépinière déploie sa collection de Lilas

La pépinière départementale du Val-de-Marne située à Mandres-les-Roses abrite la plus grande collection de lilas de France. Ce trésor botanique qui regroupe près de 400 variétés créées de la main de l’Homme et espèces botaniques telles qu’on les trouve dans la nature. Portes ouvertes à la pépinière - Photo : D. Calin Du blanc au bleu azur, en passant par le rose, le lilas (ou lavande), le mauve (ou magenta), le violet et le pourpre, les 7 couleurs connues des lilas sont toutes représentées. La journée portes ouvertes organisée le 16 avril pour les 50 ans de la pépinière est l’occasion idéale de la découvrir.

Un lien historique cultivé

Le lien entre le Val-de-Marne et le lilas remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque Vitry devint la capitale du forçage de lilas. En mémoire de cette histoire et pour en assurer la sauvegarde, une collection a été créée dans les années 1990, ce qui a contribué à forger l’identité paysagère du parc départemental des Lilas. Sa jumelle a été plantée à la pépinière. Les difficultés liées à la gestion d’une collection dans un espace public ont conduit le Département, en 2012, à s’attacher à la préservation et à la valorisation des seuls lilas de la pépinière.

Une collection renouvelée

Labellisée « collection nationale » en 2016, elle a fait l’objet d’un renouvellement dans les années suivantes qui ont donné lieu à des acquisitions auprès d’obtenteurs et de conservatoires afin de remplacer les pieds vieillissants et la perte d’espèces. Entretien des lilas - Photo : M. Lumbroso. La réorganisation de la collection a donné lieu à une présentation plus pédagogique des lilas. L’étiquetage répond aux normes d’un jardin botanique tout en permettant de guider les visiteurs dans leur découverte. Le périmètre dédié à la collection se trouve à l’entrée du site. Les lilas botaniques, espèces sauvages, sont présentés en premier. Les variétés horticoles, créées par des « obtenteurs », sont classées par thèmes géographiques. Cet ordonnancement montre l’histoire de la création variétale du lilas à partir des obtentions de Victor Lemoine, premier pépiniériste français à avoir maîtrisé l’hybridation à la fin du XIXe siècle, et des déclinaisons mises au point par les obtenteurs de France, d’Europe, de Russie, et d’Amérique du Nord.

Mission de conservation

En parallèle, le Val-de-Marne poursuit ses missions de conservation notamment en développant la multiplication des variétés. A terme, la nouvelle parcelle accueillera plus de 800 variétés et espèces. "La constitution d’une collection de lilas est un travail à long terme", prévient Marc Staszewski, ingénieur à la direction des Espaces verts et du Paysage (DEVP) au Département du Val-de-Marne.