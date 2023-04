Accueil de votre enfant en crèche : les crèches départementales s’adaptent à vos besoins !

Crèche départementale. Photo : R. Milani

Le Département du Val-de-Marne s'engage pour développer un accueil de qualité pour les enfants et leurs familles. Désireux de toujours mieux s'adapter aux besoins des familles, le Département propose des accueils pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine à partir de septembre 2023.

Le service en ligne vous permet de faire une demande de place dans les crèches départementales ou les crèches municipales partenaires du Département en fonction de votre lieu de résidence.

Effectuez une demande de place en crèche sur notre service en ligne dédié.



Objectif : 1000 solutions d’accueil d’ici 2028

Le Département souhaite augmenter le nombre de solutions d’accueil et renforcer, entre autres, ses capacités d’accueil au sein de ses crèches départementales.

Un fort investissement est réalisé dans la construction de nouvelles crèches ou la rénovation-extension de bâtiments existants pour le confort des enfants et des personnels, afin de proposer des crèches plus nombreuses et accessibles à tous fondées sur des principes éducatifs et pédagogiques au service de la qualité d’accueil.