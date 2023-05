Action ! : le Val-de-Marne prépare le retour à la baignade

Le Département du Val-de-Marne s'est fixé pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau en milieu naturel afin de permettre un retour à la baignade dans la Marne à l'horizon 2024. L'émission vous emmène dans les coulisses des opérations menées depuis plusieurs années par le Département et ses partenaires pour rendre possible cet "objectif baignade"...

L'histoire de la baignade en Val-de-Marne

Avant 1923 dans la Seine et 1970 dans la Marne, les habitants pouvaient nager dans ces cours d'eau. Avec les Archives départementales, remontez le temps et découvrez "les parties de campagne" de la fin du 19e siècle...

La station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) à Champigny-sur-Marne

Depuis l’automne 2020, le Département construit une station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) et de ses prises d’eau, à Champigny-sur-Marne. Ce chantier a pour objectifs d’améliorer la qualité de l’eau en milieu naturel, de permettre le développement de la biodiversité et de favoriser le retour à la baignade en Marne. Le chantier devrait s’achever en juin 2024. La SDEP sera alimentée par les prises d’eau de la place Lénine et de la rue de la Plage, elle sera composée d’un bassin souterrain en bi-lobe assurant le stockage et la dépollution des eaux pluviales. Ce projet marque l’engagement du Département en faveur de l’environnement.

L’île Fanac à Joinville-le-Pont

Paris Est Marne & Bois a sécurisé chaque réseau individuel pour que les eaux usées ne finissent plus dans la Marne.

De même, le Département accompagne les particuliers dans les travaux de mise en conformité de leurs branchements aux réseaux départementaux d’assainissement pour permettre le retour à la baignade dans la Marne et la Seine.

Le laboratoire départemental de santé environnementale du Val-de-Marne (LDSE)

Le laboratoire départemental de santé environnementale prélève et analyse les eaux de nombreux cours d’eau, lacs et nappes phréatiques du département. Le laboratoire est également amené à analyser d’autres types d’eaux issues du milieu naturel afin de répondre aux demandes des particuliers et particulières (eaux de puits).

