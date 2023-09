Action ! : Les studios de Bry, la superproduction du Val-de-Marne

Si vous êtes cinéphile, vous allez adorer la promenade du jour direction Bry-sur-Marne : les anciens studios de la SFP (Société française de production) bâtis à la fin des années 70 reprennent vie.

Vue des studios de Bry-sur-Marne

Guillaume de Menthon, producteur de la série Versailles, a racheté le site avec AXA IM (Axa Investment Managers). Il nous dira ce qu’il ambitionne de construire à 9 km seulement de Paris. Le plateau des Hauts de Bry, c’est aussi un voisinage direct avec l'INA. Objectif : donner naissance à un pôle "image et son" d’envergure avec en plus de l’existant, un campus et une école pensés pour accueillir de nouvelles formations et plus de 1600 apprenants.

Mais en premier lieu, direction les coulisses de la grande fabrique de l'image : ici, les réalisateurs Jeunet ou Annaud ont tourné sur l'un des huit plateaux des studios de Bry. Astérix et Obélix de Canet ou Au revoir là-haut de Dupontel, Le chant du loup ou bien encore Hunger Games ont également été filmés dans ces studios.

Et pour mieux comprendre pourquoi le lieu est unique, rencontre avec la réalisatrice Sabine Chevrier, le chef décorateur Riton Dupire-Clément, l'ensemblière de cinéma Valérie Bille, le directeur des Studios de Bry Guillaume de Menthon et le préfigurateur du Pôle Image et Son de l’Est parisien Stephan Bender.