Aide sociale à l'enfance : France 2 raconte l'histoire des bébés placés dans les foyers

Le documentaire Bébés placés, la vie devant eux sera diffusé le mercredi 15 novembre 2023 à 22h55, sur France 2, dans le cadre de l'émission Infrarouge.

Protection de l'enfance : en immersion dans la pouponnière de Sucy-en-Brie

Basile et Manon sont nés sous le secret (autrefois appelé "nés sous X"), Anne-Lise a été placée à l’âge de 12 mois sur décision judiciaire. Ce film suit leur parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance : Anne-Lise va-t-elle retourner vivre chez ses parents ? Manon et Basile seront-ils adoptés ?

Près de 10 000 bébés vivent en pouponnière en France. Penchés sur leur berceau, puéricultrices, éducateurs et assistantes familiales accompagnent leurs premiers pas dans la vie. Le documentaire Bébés placés, la vie devant eux de Karine Dusfour, tourné en immersion pendant plusieurs mois en lien avec le Département du Val-de-Marne, interroge comment grandir loin des liens du sang.

Après Bouche cousue, avec le juge Edouard Durand, Karine Dusfour retrouve Mélissa Theuriau comme productrice pour ce film engagé, en faveur de la protection de l’enfance.

Qu'est-ce que la protection de l’enfance ? La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. C'est une compétence spécifique des Conseils départementaux. Dans le Val-de-Marne, l'accueil d'urgence des enfants est assuré directement par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Département du Val-de-Marne. Les bébés de moins de 3 ans sont accueillis à la pouponnière, située à Sucy-en-Brie. L'accueil à moyen ou long terme des enfants est assuré, quant à lui, par des foyers associatifs habilités par le Département du Val-de-Marne ou le placement auprès des assistants familiaux.

Accueil d'urgence des enfants : le travail remarquable d'agents engagés

Le placement intervient en situation de danger immédiat, il n'est pas systématique.

Pour mieux comprendre l'organisation des établissements d'accueil d'urgence des enfants, le regard de Mme Isabelle Garreau, directrice adjointe du pôle enfants, au foyer de Sucy-en-Brie, est précieux. Agente au Département du Val-de-Marne depuis trois décennies et spécialiste de la protection de l'enfance, Mme Garreau reconnaît les compétences professionnelles des équipes qui accueillent les enfants et les moyens accordés par la collectivité. "La force du Val-de-Marne est d’avoir compris la nécessité de mettre du personnel adéquat auprès des enfants" explique-t-elle.

©416PROD Le foyer de Sucy-en-Brie réunit un peu moins 150 professionnels pour un accueil de 72 enfants de 3 jours à 8 ans à l'arrivée (et 35 places au placement familial). Il y a une diversité de métiers : auxiliaires de puériculture, infirmières, éducateurs de jeunes enfants (EJE), éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, psychologues coordinateurs, agents d'accueil et tous les services satellites administratifs et techniques. Tous concourent à la bonne prise en charge des enfants et au bon fonctionnement de l’établissement. Des professionnels qui assurent l'accueil et s'occupent des enfants 24 heures sur 24, car il n’y a pas de veilleur de nuit."

"L’accueil d’urgence, c’est de l’accueil inconditionnel : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Que nous ayons de la place ou non." rappelle Mme Garreau. "Le sureffectif arrive, mais quand nous sommes sollicités par la CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes) parce qu’un enfant est en danger, nous n'oublions pas que nous sommes les seuls dans le Val-de-Marne à remplir cette mission de protection de l'enfance avec cette nécessité de l'accueil immédiat".



Une équipe spécialisée dans l'encadrement d'enfants en situation de handicap

Et comment bien accueillir les enfants en situation de handicap nécessitant un accompagnement plus particulier ? Les équipes ont travaillé sur le sujet : "Nous avons dans nos établissements et spécialement au foyer de Sucy-en-Brie des enfants souffrant d’autisme sévère. Il a fallu que nous réfléchissions à une prise en charge spécifique de ces enfants, au moins de jour, explique Mme Garreau. Nous avons constitué une équipe spécifique de six éducateurs (éducateurs de jeunes enfants, aide médico-psychologique, éducateurs spécialisés) dotés d'une expérience dans le handicap et se relaient en journée, 7 jours sur 7. Ils ont des compétences dans le handicap et particulièrement dans l’autisme et les grands troubles du comportement, ce qui nous permet un maillage d'expertises adapté, en lien avec les équipes d’internat pour une prise en charge cohérente au plus près des besoins de ces enfants. Nous sommes très fiers de cette nouveauté et on voit déjà le bienfait de ces spécialistes du handicap dans le développement des enfants."



Un nouveau schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance

Pour proposer des réponses toujours plus adaptés aux besoins des enfants et des familles, le Département du Val-de-Marne a adopté, en 2023, un nouveau schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance. Celui-ci porte l’ambition partagée par le Département et ses partenaires de renforcer ses actions de prévention afin que chaque parent puisse garantir la protection et l’éducation de son enfant. Ce schéma repose sur quatre grandes valeurs :

la bientraitance,

la prévention, la première intervention en protection de l’enfance,

l’enfant, ses parents et sa famille, acteurs de leur prise en charge et de leur accompagnement,

l’évaluation continue au service des besoins fondamentaux de l’enfant.

