Aménagement de la RD920 : participez à l'enquête publique

Avec un budget estimé à 50 millions d’euros (33 millions financés par le Département des Hauts-de-Seine et 17 millions financés par le Département du Val-de-Marne), le projet permettra de transformer l’actuelle route départementale 920 en une véritable avenue urbaine de 3,8km dans l’objectif d’améliorer la vie des usagers et des habitants.

En effet, la future RD920 Nord répondra aux défis de la transition écologique, en offrant d’avantage d’espace aux cyclistes et aux piétons, favorisant ainsi les mobilités actives. Une grande place sera également dédiée au végétal, avec des essences d’arbres d’alignement diversifiées, des alignements d’arbres doublés au niveau des contre-allées et un terre-plein central avec des bandes plantées entre Bourg-la-Reine et Arcueil.

Calendrier prévisionnel :

Du 30 janvier au 1er mars 2023 : Enquête publique

2023 : Déclaration de projet des deux Départements et études opérationnelles

2025 : Début des travaux pour une durée prévisionnelle de cinq ans

Croisement de la RD920 et de l'avenue Victor-Hugo, entre Arcueil et Bagneux. Crédits : Quatrevingtdouze

Comment participer à l'enquête publique ?

Sur internet : https://www.registre-numerique.fr/ep-environnementale-rd920

Par mail : ep-environnementale-rd920@mail.registre-numerique.fr

Dans les mairies des cinq villes impactées par le projet : chacune présentera une exposition durant laquelle vous pourrez donner votre avis et poser vos questions.

Auprès du comissaire enquêteur : il recevra, en personne, les observations du public lors des permanences dans chaque mairie (dates à venir)

Deux temps proposés de présentation et d’échanges sur le projet :