Aménagement du Carrefour Pompadour : plus confortable et plus sûr pour les cyclistes et les piétons

Des travaux pour améliorer la sécurité et le confort des usagers à vélo et à pied

Fin 2020, le Cerema a évalué l'aménagement du carrefour Pompadour, premier giratoire cyclable à ilots intra-annulaires Au printemps 2020, la première phase de l’aménagement du rond-point est déployée : des pistes cyclables provisoires sont installées pour constituer un anneau cyclable sécurisé, facilitant l’accès des cyclistes. Le premier giratoire cyclable à ilots intra-annulaires est né.

Salué par les associations de cyclistes, l’aménagement a fait l’objet d’une étude du CEREMA (établissement public qui accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport) dans la foulée : celle-ci révèle que le sentiment de sécurité des cyclistes a été multiplié par 10 et que le carrefour semble mieux fonctionner qu’avant, y compris sur le plan routier, tant en capacité qu’en sécurité.

Après cette étude, plusieurs mois de discussion sont nécessaires entre le Département, la DIRIF et les collectifs d’usagers (association Partage Ta Rue 94 et Collectif vélo Île-de-France) : les travaux de pérennisation démarrent enfin le 1er juin.

Un giratoire dit « à la hollandaise »

Avec cet aménagement « à la hollandaise », les automobilistes, les cyclistes et les piétons bénéficieront de leur propre voie de circulation autour du rond-point :

pour les cyclistes : les travaux vont créer un anneau cyclable sécurisé bidirectionnel de 3 mètres de large sur chaussée . La pose d'une dizaine d'arceaux permettra également le stationnement d'une vingtaine de vélos autour de l'anneau.

. La pose d'une dizaine d'arceaux permettra également le autour de l'anneau. pour les piétons : le trottoir sera repris pour faciliter le cheminement des piétons et le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

aux personnes à mobilité réduite. pour les véhicules : la vitesse des véhicules sera réduite grâce à la diminution de largeur des voiries de sorties du giratoire, la création de plateaux surélevés sur chaque branche du carrefour, la mise en place d’une zone 30 ainsi que du marquage au sol et du jalonnement directionnel.

Ce giratoire dit « à la hollandaise » garantira une sécurité optimale grâce à un système de priorité à l’anneau (cédez-le-passage pour les véhicules) et à des ilots qui guideront les véhicules pour permettre une co-visibilité des automobilistes et des cyclistes lors du franchissement de l’aménagement cyclable.

Le projet répondra ainsi à plusieurs objectifs :

faciliter le cheminement et améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes tout autour de l’anneau du carrefour Pompadour ;

tout autour de l’anneau du carrefour Pompadour ; sécuriser systématiquement les traversées piétonnes/cyclables sur chaque accès du carrefour.

D’un montant de 1,5 million d’euros, ce projet est financé par le Département du Val-de-Marne (72 000 €), la Région Île-de-France (750 000 €), la Métropole du Grand Paris (270 000 €) et l'État (408 000 €).

Une coupure urbaine « prioritaire » résorbée

Vue aérienne du carrefour Pompadour avec les aménagements cyclables provisoires datant de 2020. Fragmenté par de nombreux ouvrages (voie aérienne pour le TVM et trémie de la RN6), le rond-point Pompadour assure la liaison entre 11 grands axes de transit dont la RD86, la RN406, la RN6 et l’A86. Pouvant absorber jusqu’à 40 000 véhicules par jour, ce grand échangeur constitue l’une des coupures urbaines référencées comme « prioritaire » à résorber dans le Plan de Déplacement de la Région Ile-de-France (PDUIF).

Le carrefour Pompadour, identifié à l’intersection de deux axes (lignes D et GC) du RER V (réseau vélo d'Île-de-France), permet également de réaliser une liaison entre les gares du RER C à Choisy-le-Roi, du RER D à Créteil-Pompadour et du Métro Ligne 8 à Créteil Pointe du Lac et Créteil Université (en rocade).

« Cet aménagement est l’une des premières pierres qui marque l’ambition du Département dans le développement de sa politique en faveur des modes actifs », explique Nicolas Van Eeckhout, directeur de la Voirie et des Mobilités. Dans son Plan des Déplacements du Val-de-Marne 2019-2030, qui fixe la politique départementale des transports et des déplacements à travers des objectifs pour 2030, le Département donne au vélo une place significative. Par exemple, le Plan des Déplacements en Val-de-Marne prévoit pour 2030 la réalisation de 500 km cumulés d’itinéraires cyclables et la résorption des grandes coupures urbaines (pont, rond-point, route… difficiles à franchir à vélo et à pied).