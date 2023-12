Aménagements cyclables : le Département change de vitesse avec une nouvelle stratégie vélo ambitieuse

Alors que la fréquentation des cyclistes sur certains points du territoire a augmenté de 80% et que les ventes de vélos à assistance électrique ont été multipliées par 5, force est de constater que depuis plusieurs années, le vélo a pris une place essentielle dans les déplacements des Val-de-Marnais.

Pour accompagner cette évolution des déplacements, le Département vient d'adopter ce lundi 11 décembre, une nouvelle stratégie vélo départementale particulièrement ambitieuse : la collectivité veut accompagner et développer l’usage du vélo de manière significative et qualitative, et contribuer à en faire un mode de transport alternatif dans les déplacements du quotidien sur le territoire.

3 engagements concrets pour développer le vélo en Val-de-Marne

1. Réaliser un programme d’aménagements cyclables ambitieux de 450 km à horizon 2030.

Objectif : développer un ensemble d’aménagements cyclables cohérent, structurant et capacitaire, qui répond aux besoins des cyclistes, notamment sur les axes prioritaires.

Pour répondre à cet enjeu, le Département lance, dès 2024, un programme pluriannuel d'aménagements : 66 km de nouvelles voies cyclables structurantes sur les routes départementales comme la RD 120 et le long des projets de transport (Bus T Zen 5, Altival...).

En lien avec les Villes, le Département va poursuivre les expérimentations cyclables : « Des aménagements cyclables transitoires permettront de créer plus rapidement des continuités cyclables, tout en affinant les besoins des usages et des cyclistes, avant que le Département ne réalise les aménagements définitifs. » explique Bastien Hourst, chargé d'études multimodales à la Direction de la voirie et des mobilités.

2. Conforter le développement de stationnement vélo.

Objectif : répondre au besoin de stationnement des cyclistes en ville pour encourager l'utilisation du vélo comme moyen de transport durable.

Le Département s'engage à couvrir l'ensemble de la chaîne mobilité, en installant ou en favorisation la création de places de stationnement vélo autour des bâtiments départementaux et des collèges mais aussi près des gares.

Il soutiendra les collectivités et les bailleurs sociaux qui souhaitent déployer des lieux de stationnement sécurisés.

3. Promouvoir, concerter et évaluer les actions du Département.

Objectif : sensibiliser la population aux nombreux avantages de la pratique du vélo, tant pour la santé individuelle que pour l'environnement.

Le Département va accompagner la pratique du vélo pour les élèves de collèges au travers d’actions telles que les vélo écoles, des séances de « remis en selle », l’identification des itinéraires vers les collèges, des ateliers d’auto-réparation...

Au sein de la collectivité, des actions sont menées pour promouvoir les modes de déplacement actifs : par exemple, la mise en place d'une location longue durée de vélos mécaniques ou à assistance électriques mais aussi le déploiement de parking sécurisés et abrités sur les sites départementaux. « Des ateliers réparation sont également offerts aux agents départementaux pour leur permettre de remettre en état leur vélo ou faire une bonne révision. Rien de tel pour venir au travail plus serein. » complète Franck Picot, chef de projets à la Direction de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire et référent vélo pour les agents du Département du Val-de-Marne.

Cette nouvelle stratégie vélo double les investissements annuels par rapport à la période 2022-2019. Jusqu'à 100 millions d'euros seront ainsi dédiés à ces 22 actions, avec le soutien de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris.

« Grâce à cette stratégie vélo départementale, nous renforcerons la place du vélo en Val-de-Marne, gage de santé, de préservation de notre environnement, et d’amélioration du cadre de vie des Val-de-Marnais. », précise Olivier Capitanio, Président du Val-de-Marne.