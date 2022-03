Archéologie : des diagnostics dans le Val-de-Marne en 2022

Les diagnostics archéologiques du Département en 2022

Diagnostic archéologique à Sucy-en-Brie à partir du 7 mars 2022

Un diagnostic archéologique sera effectué par le Département à partir du 7 mars 2022 pour une durée maximale de 20 jours à la ZAC de Sucy-en-Brie. La surface concernée par le projet d’aménagement est de 1370 m². L’opération est localisée dans le bourg médiéval et à proximité immédiate du château de Sucy-en-Brie.

Diagnostic archéologique au château de Vincennes à partir du 24 janvier 2022

Dans le cadre du projet de restauration du pont dormant et levis du donjon du château de Vincennes, un diagnostic archéologique est réalisé par le service archéologie du Département à partir du 24 janvier 2022. Situé dans l’enceinte du château construit au XIVe siècle, ce diagnostic consistera en une étude du bâti afin de documenter le mode de construction, les techniques de mise en œuvre.

Le Conseil départemental du Val-de-Marne et l'archéologie

À quoi sert un diagnostic archéologique ?

Le Département réalise des opérations d’archéologie préventive : prospection, diagnostic et fouille. Il enregistre les indices et vestiges mis au jour et repère les espaces où le patrimoine archéologique pourrait être endommagé dans le Val-de-Marne. Le diagnostic permet de vérifier la présence ou non de vestiges avant d’enclencher un projet d’aménagement. Il peut être suivi d’une fouille s’il est déclaré "positif".

L'archéologie, vecteur de transmission de savoirs

La recherche est un bien commun à transmettre à chaque citoyen pour lui fournir les moyens d’une réflexion partagée. Dans le prolongement de ses activités de recherches, le Département organise des expositions et des conférences. Il diffuse aussi des publications auprès d’un large public. L’espace d’aventures archéologiques accueille régulièrement tous les publics (journées du patrimoine, fêtes départementales ou locales, journées nationales de l’archéologie, etc.). Les scolaires et les personnes en situation de fragilité font l’objet de projets spécifiques (ateliers pédagogiques, expérimentations, etc.).

L'ambition du Département dans la sauvegarde du patrimoine archéologique dure depuis plus de 40 ans.