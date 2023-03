Assainissement : être en conformité pour se baigner

Les habitants n'ont pas connaissance du fonctionnement de l'assainissement Question à Fanny Lefebvre qui a mené pour le Département l’enquête de terrain « Les freins aux mises en conformité d'assainissement dans le Val-de-Marne ». Elle occupe actuellement un poste d'ingénieure d'études au sein du laboratoire de recherche LAVUE. La politique de correction des mauvais branchements marque l surgissement de l'habitant dans les politiques d’assainissement. Avec quelles conséquences et quels enjeux ? La correction des mauvais branchements est souvent associée par les gestionnaires de l’assainissement au « dernier kilomètre » à parcourir pour atteindre une bonne qualité de l’eau. Cette analogie avec la logistique urbaine permet d’insister sur le fait que le « dernier kilomètre » est le segment le plus coûteux, le plus complexe à mettre en œuvre car c’est celui qui se trouve au contact direct avec le « consommateur ». La puissance publique ayant d’ores et déjà mené d’importants investissements et travaux sur les ouvrages d’assainissement se retrouve désormais confrontée à la nécessité de descendre à l’échelle des habitants pour continuer à perfectionner le système d’assainissement. Or, la mise en conformité des branchements d'assainissement nécessite l'intervention en domaine privé, avec toutes les difficultés qu'elle soulève, et touche également à la sphère de l'intime, suscitant honte, dégoût, etc. De plus le déploiement de systèmes d’assainissement a introduit un éloignement, une mise à distance, des eaux usées et urbaines des individus. En effet, la systématisation des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et la technicisation des réseaux d’assainissement pour garantir la salubrité des habitations ont contribué à rendre plus opaque le fonctionnement de l’assainissement. Les gens n’ont pas connaissance de son fonctionnement et ne se sentent pas concernés par ces problématiques.