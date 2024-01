Bonne année 2024 !

Cette année, la réalisation de cette carte de vœux "olympique" a été confiée à Mathieu Persan, artiste graphiste né à Saint-Mandé.

Notre département, berceau de la devise olympique Citius, Altius, Fortius, a brillé aux Jeux de Tokyo 2021 avec 14 médailles olympiques.

En 2024, la vitalité de nos pratiques sportives sera à nouveau à l’honneur : formons le vœu qu’elle s’enrichisse d’un beau palmarès pour nos athlètes et du plus bel héritage des Jeux de Paris, la Marne et la Seine baignables en Val-de-Marne.