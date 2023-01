Breaking et street-art : le Val-de-Marne, digne représentant de l'art urbain

Olivier Capitanio a signé une convention avec Marrock Watanabé, représentant de la délégation japonaise de breaking ©L. Schoenhentz Le 12 janvier 2023, Olivier Capitanio a signé une convention avec Marrock Watanabé, représentant de la délégation japonaise de breaking (aussi appelé breakdance ou break) en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il s'agit de la première signature de partenariat entre notre collectivité et une délégation étrangère : de quoi marquer l’entrée du Département du Val-de-Marne dans la période des Jeux de Paris 2024.

"Nous sommes honorés de recevoir sur notre territoire Monsieur Watanabé. Nous aurions voulu une épreuve olympique dans le Val-de-Marne c’est évident, mais nous sommes très heureux à l’idée de contribuer à la préparation et, je le souhaite, à la réussite des épreuves de l’équipe aux Jeux de Paris 2024." a ainsi expliqué le Président du Département.

L'équipe japonaise de breaking s'entraînera donc dans le Val-de-Marne, et plus particulièrement à la Briqueterie (Vitry-sur-Seine) qui est l'un des sites sportifs val-de-marnais reconnus officiellement comme centres de préparation aux Jeux (CPJ).

Le breaking nippon de haut niveau

Preuve de l'influence nippone sur la scène internationale de breaking, le pays a accueilli le battle of the year (BOTY) pour sa 32e édition, en décembre 2022 : une compétition importante de breaking. Et les athlètes japonais n'avaient rien à envier aux Français. En battle deux contre deux, Marlone (vice-champion de France) et Khalil (premier champion de France en 2021) ont remporté le prestigieux titre mondial quand les Françaises Kimie et Syssy, à 16 et 15 ans, se sont inclinées en finale face aux expérimentées Japonaises, Ayu et B-Girl Ami.

Quelques breakers ont déjà réussi à faire parler d'eux lors d'évènements internationaux : la jeune Kyoka, l'artiste Mikiko Kawamurai, l'incroyable B-Girl Ami (qui a raflé un titre de championne du monde en mai 2022) ou encore l'espoir Ramu Kawai qui a notamment remporté la médaille d’or dans l’épreuve B-Girl en breaking lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018.

On peut également citer B-boy Katsu One, connu au civil sous le nom d'Ishikawa Katsuyuki, qui a plus de 25 ans de pratique derrière lui et est désormais à la tête de la division breaking de la Fédération japonaise de danse sportive. C'est aussi l'entraîneur des plus grands espoirs japonais en breaking.

Breaking, le nouveau sport des Jeux olympiques

Mounir Amhiln, athlète de haut niveau de breaking (©L. Schoenhentz) De plus en plus connu du grand public, le breaking (aussi appelé breakdance ou break) est enfin reconnu comme discipline sportive puisque cette activité sera l'un des nouveaux sports à faire son entrée dans les Jeux olympiques de Paris 2024, après avoir été mis à l'honneur aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. Entre danse athlétique et danse esthétique, le breaking est un moyen d'expression qui mêle mouvements de corps saccadés, aspect acrobatique et figures au sol, sur une musique hip-hop.

En France, le breaking est affilié à la fédération française de danse et a déjà de nombreux jeunes adeptes qui se démarquent.

LE SAVIEZ-VOUS ? Lors des prochains Jeux olympiques de Paris 2024, la compétition de breaking sera composée de deux épreuves, une masculine et une féminine, qui verront respectivement 16 B-Boys et 16 B-Girls s’affronter dans des battles, en 1 contre 1. Ces épreuves se dérouleront les 9 et 10 août sur la place de la Concorde à Paris.

Sport et culture en Val-de-Marne

Le breakdance fait son entrée à la Briqueterie

Inaugurée en 2013, la Briqueterie est un lieu entièrement dédié à la danse, labellisé Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ce vaste espace de 3500m² accueille au quotidien les chorégraphes et danseurs professionnels venus de toute la scène française et internationale.

Mounir Amhiln, athlète de haut niveau de breaking (©L. Schoenhentz) ]La Briqueterie fait partie de la trentaine de lieux sportifs officiellement reconnus comme centres de préparation aux Jeux (CPJ) du Val-de-Marne. L'objectif de ces CPJ est d'accueillir des délégations sportives étrangères pour des entrainements en amont des Jeux de 2024.

C'est la raison pour laquelle la délégation japonaise pourra venir s'entraîner dans ces lieux, dès août 2023. Un "honneur" pour Sandra Neuveut, directrice de la Briqueterie et une reconnaissance naturelle puisque cet espace est l'un des lieux culturels importants de Vitry-sur-Seine, et cette ville marque la culture urbaine forte du Val-de-Marne.

Entre danse, hip-hop et graffitis, la culture urbaine à l'honneur dans le Val-de-Marne

La culture val-de-marnaise est plurielle : de l'art contemporain du MAC VAL au Festival de Marne, en passant par Ciné Junior, toutes les formes d'art se retrouvent dans notre département. Et la culture urbaine est une facette non négligeable de l'identité val-de-marnaise.

Le graffiti, art urbain complémentaire du breakdance

Branche incontournable de la culture urbaine,. Impulsés par la scène hip-hop new-yorkaise à la fin des années 80,. Les graffitis sont déjà présents dans plusieurs villes du Val-de-Marne. Ils font écho à des fresques, souvent réalisées avec des associations locales et avec l'accord (ou la tolérance) des villes.

D’autres villes du Val-de-Marne proposent également de découvrir le mouvement street-art : c’est le cas de Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, où l'artiste C215 a implanté son second atelier de travail en 2014, Champigny-sur-Marne ainsi que Fontenay-sous-Bois ou encore Vincennes.

Un musée à ciel ouvert

Localement, ces peintures parfois très impressionnantes font l'objet de visites guidées et même d'un festival annuel, nommé Phénomèn'Art , organisé par le comité départemental de tourisme du Val-de-Marne. Grâce aux nombreuses fresques visibles ici et là, le Val-de-Marne est souvent qualifié de "musée à ciel ouvert" par les adeptes et la presse.

Côté rap, de nombreux artistes ont émergé du Val-de-Marne : 113, Rohff, (MC) Solaar ou encore Kery James pour ne citer qu'eux. C'est d'ailleurs le même Kery James qui a confirmé son attachement au Val-de-Marne en co-réalisant le film Banlieusards pour Netflix, tourné à Champigny-sur-Marne. Après un succès critique, Banlieusards 2 arrivera sur la même plateforme en 2023.

En route vers les JO : le Val-de-Marne accueille les équipes étrangères

Comme la Briqueterie, une trentaine d'autres équipements sportifs val-de-marnais ont été officiellement retenus comme centres de préparation aux Jeux (CPJ). Ces CPJ pourront accueillir des délégations sportives étrangères pour des entrainements en amont des Jeux de 2024.

En 2021 et 2022, des équipes étrangères de tir à l'arc avaient déjà testé (et approuvé) des sites sportifs val-de-marnais :

le pas de tir à l'arc Robert Rolland à Villiers-sur-Marne (qui a accueilli la délégation de Hong-Kong)

le centre départemental de tir à l'arc à Chennevières-sur-Marne (qui a accueilli les délégations des Etats-Unis, du Brésil, de la Chine Tapei et de la Corée du Sud)

Vidéo : Les activités sportives de haut niveau dans le Val-de-Marne