Bus TVM : 4 minutes de gagnées grâce à la gestion radio !

Une liaison radio entre les feux et le bus permet de donner le feu vert au bon moment. Photo : E. Legrand Ligne de bus la plus fréquentée d’Europe, la ligne du TVM traverse le Val-de-Marne, la plupart du temps sur un couloir dédié. Ce « site propre » dispose donc de ses feux tricolores spécifiques aux bus.

Le Département, Ile-de-France Mobilités et la RATP ont lancé une expérimentation en septembre 2021 : gérer ces feux tricolores par radio de façon à coordonner les feux au vert avec le passage des bus. Objectif : économiser de précieuses minutes sur le temps de trajet des voyageurs.

« Concrètement, ce système permet aux bus de communiquer en permanence leurs positions aux carrefours, qui leur donnent le feu vert au meilleur moment. Résultats : plus de passages au vert et moins d'attente au feu lorsque le bus y arrive tout de même au rouge, ce qui permet de gagner quelques secondes sur le franchissement de chaque carrefour », explique Valentin Neury, chef de service à la direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements.

L'approche du bus déclenche le passage au vert du feu. Photo : E. Legrand Le gain de temps peut paraître modeste mais, répété sur la quinzaine de carrefours à feux qui existent sur le premier tronçon testé entre Créteil-Pompadour et le MIN de Rungis, ce sont 4 minutes qui ont finalement été économisées. Après ce résultat très encourageant, l’expérimentation se poursuit : la partie entre Créteil-Pompadour et le terminus de Saint-Maur-Créteil vient donc d’être équipée de ce système de gestion radio.

Combien de temps supplémentaire les usagers du TVM vont-ils gagner cette fois ? Réponse dans quelques mois, quand le bilan de cette deuxième phase sera dressé...