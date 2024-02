"Caroline-Aigle", la 81e crèche du Département ouvre ses portes à Limeil-Brévannes

Caroline Aigle (1974-2007), première femme pilote de chasse en escadron de combat - Getty Images © 2011 Gamma-Rapho Caroline Aigle (1974-2007), première femme pilote de chasse en escadron de combat Femme d’exception, elle obtient son brevet de pilote en 1999 : elle devient la première française à être affectée au sein d’un escadron de combat de l'Armée de l'Air, alors que les cockpits des Mirage étaient interdits aux femmes jusqu’en 1996. Major à Polytechnique, elle est non seulement brillante mais aussi une sportive accomplie : elle est championne de France militaire et championne du monde par équipe de triathlon, et championne de parachutisme sportif. En septembre 2006, Caroline Aigle est promue au grade de commandant, à seulement 32 ans. Mère de deux enfants, Caroline Aigle est décédée en août 2007 des suites d’un cancer foudroyant. Elle est décorée de la médaille de l'Aéronautique à titre posthume en octobre 2007. « Caroline Aigle a laissé un héritage de détermination et d’inspiration. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir choisi de baptiser ce lieu de vie en hommage à la mémoire de cette femme inspirante et courageuse. » précise Olivier Capitanio.