Clarisse Agbegnenou, Camille Serme... quand des sportives val-de-marnaises donnent l'exemple aux jeunes

Clarisse Agbegnenou, championne olympique de judo, licenciée à Champigny-sur-Marne (©E.Legrand/CD94)

Clarisse, Nélia, Camille... Sportives de haut niveau et modèles

La championne olympique de judo Clarisse Agbegnenou (Red Star Club de Champigny-sur-Marne) s'est confiée sur le sujet dans une interview accordée au magazine ValdeMarne, en novembre 2021 : "Lorsque je me revois quelques années en arrière, je repense aux difficultés d’être sportive et femme. J’avais envie d’en parler, je pense que ma voix peut porter auprès des petites filles, des jeunes femmes. C’est insupportable de se sentir rabaissée par rapport aux garçons alors que tu pratiques le même sport."

La double médaillée olympique aux derniers Jeux de Tokyo prend d'ailleurs très à coeur son rôle de modèle pour la jeune génération : "J’ai envie de donner ce courage aux femmes, de leur dire que si elles veulent entreprendre quelque chose, n’importe quoi, elles le peuvent. Alors je m’investis."

Mon conseil : ne baissez jamais les bras, battez-vous pour vos droits !

Même volonté d'exemplarité pour la championne de squash Camille Serme. Désormais en retraite sportive, la trentenaire à l'impressionnant palmarès a conscience qu'elle peut influencer les plus jeunes. Elle confiait en 2015 dans une interview à un magazine féminin : "C’est mon truc de faire parler des femmes dans le sport en général et encore plus dans le squash. Ça me tient vraiment à cœur. [...] Dans mes actions, dans mes matchs, j’essaye de faire au mieux, de montrer l’exemple pour que les filles aient envie de faire pareil et qu’on fasse parler de nous."

©E.Legrand/CD94 Nélia Barbosa, prodige du para-canoë détentrice d'une médaille aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo, s'est également exprimée sur le sujet dans les pages du magazine municipal de Champigny-sur-Marne, ville qui accueille son club, le Red Star : "Concernant le sport, il n’existe pas de pratiques réservées aux hommes et d’autres aux femmes. Beaucoup de personnes hésitent à se lancer. Il ne faut pas avoir peur et avancer. En tant que personne handicapée et femme, je me dois de montrer que je peux faire autant qu’une personne valide et qu’un homme. Chacun a sa place dans la société. Mon conseil : ne baissez jamais les bras, battez-vous pour vos droits !"

Et des exemples pour les jeunes filles, il y en a plusieurs dans le Val-de-Marne :

Marie-Divine Kouamé (cyclisme / US Créteil)

Marie Patouillet (cyclisme / US Créteil)

Dora Tchakounté (haltérophilie / VGA Saint-Maur) - athlète en convention avec le Département

Garance Rigaud (haltérophilie / VGA Saint-Maur) - athlète en convention avec le Département

Anaïs Michel (haltérophilie / VGA Saint-Maur)

Alaïs Kalonji (plongeon / VGA Saint-Maur)

Coralie Hayme (judo / Judo club de Maisons-Alfort) - athlète en convention avec le Département

Tiavo Randrianisa (taekwondo / (COSM Arcueil)

Sans oublier celles qui se sont envolées vers d'autres clubs mais ont fait leurs armes dans des clubs val-de-marnais, comme Amandine Buchard (judo), Mathilde Gros (cyclisme) ou encore Estelle Mossely (boxe). Cette dernière, championne olympique et championne du monde de boxe, est aussi passée par le Red Star Club de Champigny. Elle a lancé en 2017 une association, LPERF, pour accompagner les athlètes femmes dans la gestion de leur carrière et pour encourager les futures championnes et futurs champions de demain.

C'est à l’adolescence que le décrochage sportif des filles a lieu. Un écart qui ne se résorbe qu’aux alentours de 35 ans.

Encourager les jeunes filles à pratiquer le sport

Selon une étude de 2020 du Ministère des sports mettant en exergue la répartition départementale des licences masculines et féminines dans les disciplines olympiques, il y a deux fois plus d'hommes licenciés que de femmes dans le Val-de-Marne : 109 688 adhérents à une fédération sportive contre 53 108 femmes adhérentes.

Selon une autre étude de 2019, c'est à partir de l’adolescence que le décrochage sportif des filles a lieu. Un écart qui ne se résorbe qu’aux alentours de 35 ans. Ainsi, 69 % des filles de 6 à 11 ans pratiquent une activité physique et sportive. Un taux qui chute à 53 % chez les 12-17 ans.

Le Département du Val-de-Marne agit donc, à son échelle, pour lutter contre les inégalités et renforce ses actions pour une meilleure représentativité des jeunes filles dans le sport.

Aide financière et actions sportives pour les élèves de collèges

Pour contrer cette inégalité, il est important d'agir dès cette période cruciale qu'est l'adolescence. C'est pourquoi le Département encourage les filles à pratiquer le sport en participant financièrement à la licence sportive des collégiennes de 4ème et 3ème, sans condition de ressources. Et le travail réalisé avec les jeunes ne s'arrête pas là.

Toute l'année, des initiatives sportives ont aussi lieu dans le cadre scolaire, en particulier au collège, sous l'impulsion du Département et des partenaires comme l'UNSS ou le comité départemental olympique. Le but ? Permettre à tous les adolescents, filles comme garçons, d'être sensibilisés aux bienfaits du sport.

La journée nationale du sport scolaire (en septembre), la semaine olympique et paralympique (en avril) ou encore les actions scolaires des Jeux du Val-de-Marne (en juin) sont autant d'occasions pour les jeunes de pratiquer et de découvrir de nouvelles disciplines sportives, en plus de leurs cours d'EPS.

Et parce qu'avoir un modèle féminin peut aider les adolescentes à mieux s'identifier et à davantage investir le milieu sportif, des sportifs de haut niveau -parfois médaillés olympiques !- viennent régulièrement à la rencontre des collégiens. Parmi ces athlètes, des sportives sous convention avec le Département comme les haltérophiles Dora Tchakounté ou encore Garance Rigaud.