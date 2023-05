Clarisse Agbegnenou, sixième fois championne du monde de judo

Clarisse Agbegnenou avait déjà deux médailles olympiques et cinq titres mondiaux, la voilà avec une sixième médaille de championne du monde ! ©E.Legrand/CD94

Clarisse Agbegnenou, imbattable !

Déjà détentrice de deux médailles d'or aux derniers Jeux Olympiques, Clarisse Agbegnenou entend bien poursuivre son ascension jusqu'aux prochains Jeux de Paris 2024.

A l'occasion des championnats du monde de judo à Doha (Qatar), la Val-de-Marnaise a raflé son sixième titre mondial en battant la Slovène Andreja Leski dans la catégorie des moins de 63 kg. Une extraordinaire performance !

Tout fonctionne, on y va pour Paris 2024 !

Moins d'un an après avoir donné naissance à sa fille, la jeune maman de 30 ans rappelle que son ambition et sa détermination restent intactes. "Je ne pouvais rêver mieux, a expliqué la championne, au micro de La Chaîne L’Equipe. J’ai beaucoup travaillé, beaucoup pleuré aussi, pour en arriver là. J’ai dit à ma fille que j’allais lui ramener la médaille et la mettre autour de son cou : chose promise, chose due."

Et d'ajouter, avec simplicité, auprès des journalistes sur place : "Tout fonctionne, on y va pour Paris 2024 !".

Clarisse Agbegnenou fait la fierté du Val-de-Marne. Formidable athlète du club du RSC Champigny, Clarisse est déjà considérée comme le pendant féminin de Teddy Riner tant ses performances impressionnent. Olivier Capitanio, Président du Val-de-Marne, n'a pas manqué de saluer sur les réseaux sociaux ce titre : "Félicitations à Clarisse Agbegnenou pour ce 6eme titre mondial. Une athlète exceptionnelle qui fait rayonner le Val-de-Marne à travers le monde"

Tweet de la fédération française de judo

Les autres athlètes val-de-marnais

L'équipe représentant la France aux championnats du monde de Doha compte d'autres Val-de-Marnais : Luka Mkheidze (Sucy Judo) ; Blandine Pont (RSC Champigny) ; et Coralie Haymé (Judo Club de Maisons-Alfort).

Luka Mkheidze, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2021 en -60 kg, a été éliminé d'entrée de jeu ;

Blandine Pont est arrivée à la cinquième place de la catégorie des moins de 48 kg ;

La compétition en mixtes aura lieu le 14 mai pour Coralie.