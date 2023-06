Collège Gisèle-Halimi à Ivry-sur-Seine : 3e collège du Val-de-Marne labellisé bâtiment passif

5e collège d’Ivry-sur-Seine, l'établissement Gisèle-Halimi permettra une meilleure répartition des élèves sur la commune : il comptera 26 classes et ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2023.

« La priorité que nous donnons à la jeunesse et à l’éducation se traduit ici, à Ivry, par la construction d’un nouvel établissement, le 108e collège public du Val-de-Marne. » rappelle Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne.

D'une surface totale de 6600m², le collège sera composé de 28 salles d’enseignement (19 salles banales, 4 de sciences, 3 de technologie, 1 de musique et 1 d’arts plastiques) ; de locaux d’accompagnement et administratifs (pôles Vie scolaire et médico-social, etc.) ; un centre de documentation et d’information (CDI) ; une salle de restauration avec cuisine de production ; d’espaces sportifs avec salles multisports, d’expression corporelle et salle d’escalade (11 mètres de haut) ; une salle polyvalente et un espace parents ; de locaux techniques et de sanitaires. Il y aura également des casiers pour les demi-pensionnaires, des arceaux pour vélos et trottinettes et un jardin pédagogique dans la cour.

Vidéo : Un futur collège passif à Ivry-sur-Seine

Lire la transcription textuelle de la vidéo

Une très faible consommation énergétique

Déjà certifié Certivea « HQE Bâtiment durable », le futur collège vise le label Passivhaus : celui-ci implique la recherche de la plus faible consommation énergétique possible et pourra être décerné après un an de fonctionnement. Le collège présente de sérieux atouts :

Le béton : au rez-de-chaussée, l’inertie et la robustesse du bâtiment sont assurées grâce à des murs de 55 cm d’épaisseur, composés d’une couche d’isolant de 20 cm prise en sandwich entre deux plaques de béton.

« Le socle uniforme et pérenne du rez-de-chaussée en béton matricé confère un aspect esthétique à la pierre brute, et révèle les jeux d’ombres et de lumières. Son aspect conforte une idée de stabilité, de protection, à laquelle se rallie un atout majeur : sa facilité d’entretien. » explique Manuel Da Costa, architecte du cabinet Atelier Da Costa.

Le bois : la salle d'escalade, l'unité indépendante et les logements de fonction sont dotés de murs à ossature bois et/ou d'une charpente en bois.

L'isolation des fondations : une couche de 30 centimètres d'isolant placée sous le plancher du rez-de-chaussée permet d'éviter les gros écarts de température et le phénomène de point de rosée.

La ventilation double flux : 7 centrales de traitement d'air sont réparties de manière à diminuer le linéaire et le diamètre des gaines de ventilation et éviter les déperditions.

Des équipements électriques basse consommation : par exemple, choix du matériel de cuisine dernière génération, plus cher à l'achat mais moins énergivore, pour un meilleur rendement.

Cette recherche de performance énergétique et écologique passe aussi par :

Des panneaux photovoltaïques sur des toitures : ils alimenteront le collège et le surcroit d’électricité verte pourra alimenter plusieurs bâtiments départementaux situés dans un rayon de deux kilomètres.

Des terrasses végétalisées sur les toitures des bâtiments d'enseignement et de vie scolaire : ces éponges naturelles pourront retenir une quantité importante d'eau de pluie avant de la rejeter en débit différé dans les ouvrages de rétention d'eau situés sous la cour de récréation.

Des îlots de fraîcheur : des petits îlots végétalisés et arborés seront présents dans la cour de récréation et sur le parvis d'entrée du collège.

« Ce projet, en plus de placer le bien être des élèves et de la communauté éducative au coeur de sa réflexion, propose une architecture qui allie aussi bien la fonctionnalité à la technique et répond aux critères des plus vertueux de consommations énergétiques. » résume Carole Constans, chargée d’opération au Département.

Un collège ouvert sur un quartier en mutation

Situé à l’angle de la rue du 19-Mars-1962 et de la rue Alexis-Chaussinand, le collège Ivry-Plateau jouxte la ZAC (zone d’aménagement concerté) du Plateau qui fait l’objet d’un renouvellement urbain. Il participe à la redynamisation de ce territoire en pleine mutation. Les volumes du bâtiment ainsi que les matériaux utilisés et ses couleurs assurent son intégration dans le quartier.

770 m² d’espaces sportifs, une salle polyvalente de 110 m² et un espace parents de 44 m² pourront être utilisés de façon indépendante en dehors des horaires d’ouverture du collège, par la commune et les associations. Côté rue du 19-Mars-1962, de grandes baies vitrées généreront un éclairage de qualité et offriront une ouverture sur l’extérieur.

Un parvis aménagé devant l’entrée principale du collège représentera une zone tampon où les élèves pourront attendre en toute sécurité et y stationner leurs vélos et trottinettes. La construction d’un terrain multisport (également appelé city-stade) permettra également aux collégiens de se divertir.

« Ce projet représente un investissement de 35 millions d’euros pour le Département. Il confirme notre engagement pour la réussite de tous les collégiens. » précise Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne.