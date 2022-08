Comment lutter contre le chancre coloré ?

Qu'est-ce que le chancre coloré ?



Ecorce de platane atteint de chancre coloré ; crédit photo : Wikimédia / Roouul

C'est le champignon Ceratocystis platani qui est responsable de la maladie du chancre coloré du platane. Cette espèce invasive en provenance des Etats-Unis est inoffensive pour l’homme, les animaux et les autres végétaux. En revanche, chez le platane, le champignon est capable d'envahir les tissus du bois et de provoquer son dessèchement. Un arbre atteint de chancre coloré meurt généralement en 2 à 3 ans, provoquant alors un risque de chute. Pour la sécurité du public et pour éviter la prolifération, il faut donc couper les arbres malades.

Comment prévenir l'apparition du chancre coloré ?

Il n’existe pas de traitement contre le chancre coloré, c'est pourquoi la prévention est essentielle.

Le seul moyen de lutte est de couper les arbres atteints du chancre coloré et d'adopter des mesures de prévention pour ne pas disséminer ce champignon nuisible.

Vidéo : lutte contre le chancre coloré

Quelle est l'action du Département ?

intervention d'une entreprise spécialisée,

bâchage des sols pendant la coupe,

nettoyage des outils et des engins en contact avec la sciure (qui pourrait contenir des spores du champignon)

Le Département va devoir procéder à la coupe de 40 platanes à Créteil (à l'angle du chemin des Mèches, sur la RD6) à cause de l’attaque d’un chancre coloré. Cela nécessite un protocole complexe :

Le chantier se tiendra à partir du lundi 22 août à 21h et durera plusieurs nuits. Les intempéries pourraient ralentir le chantier car la pluie et le vent engendreraient trop de risque de diffusion du champignon.