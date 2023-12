Contrat de Plan Etat-Région 2023-2027 : plus d'1 milliard d'euros pour les transports dans le Val-de-Marne

Avec le Contrat de plan État-Région (CPER), la Région Ile-de-France et l'Etat s'accordent pour cofinancer des projets structurants destinés à améliorer le quotidien de habitants. Après la signature du CPER 2021-2027, l’avenant dédié aux déplacements a été contractualisé ce mercredi 20 décembre 2023 : le volet mobilités de ce CPER prévoit l’investissement de 8,4 milliards d’euros d'ici 2027 pour développer le transport ferroviaire et faciliter les déplacements du quotidien. Le rééquilibrage territorial entre l'Est et l'Ouest de la région bénéficie particulièrement au Val-de-Marne, dont l'ensemble des projets présentés ont été retenus : plus d'1 milliard seront investis dans les projets val-de-marnais et le Département prendra toute sa part en apportant un financement de plus de 150 millions d'euros.

"La signature du volet mobilité de ce CPER est une grande avancée pour le Val-de-Marne. Il va nous permettre de faire avancer et de concrétiser des projets structurants pour le territoire en matière de transports collectifs, de prolongement de lignes, de projets ferrés mais aussi de projets routiers afin de limiter les bouchons et la pollution aérienne qui en découle." Olivier Capitanio, Président du Département.

Projets emblématiques du Val-de-Marne inscrits au CPER 2023-2027

Depuis l'avis défavorable de la commission d'enquête d'utilité publique prononcée en 2022, le Département du Val-de-Marne a maintenu son soutien au projet.

Crédits inscrits : 120 millions d'euros, dont 100 millions pour la reprise des études, les mesures conservatoires et les acquisitions foncières.

Cette gare entre la future ligne 15 sud du Grand Paris Express et les lignes E et P ouvrira dès la fin 2025. Elle est indispensable à la desserte du secteur et plus largement au rééquilibrage Est-Ouest de l'Ile-de-France. Elle contribuera directement à l'attractivité du Val-de-Marne.

Crédits inscrits : 15 millions d'euros financés par le Département du Val-de-Marne.

Le pôle Val-de-Fontenay connaîtra une forte hausse de son flux de passagers à horizon 2030 avec l'arrivée du T1, de la ligne 15 ouest du Grand Paris Express et, à terme, du prolongement de la ligne 1 du métro. Son réaménagement constitue un projet indispensable pour le Val-de-Marne.

Crédits inscrits : 3 millions d'euros financés par le Département du Val-de-Marne.

Des bus à haut de niveau de service

Le Département accompagne de nombreux projets de bus en site propre, inscrits au CPER. Parmi eux : le TZen5, Altival, le BHNS Bords de Marne, le TCSP Senia-Orly ou encore le BHNS Quai de Seine Paris-Charenton.

Ce projet permettra de désengorger le centre ville de Bonneuil-sur-Marne en faisant emprunter aux camions allant au port un autre chemin et ainsi de réduire les nuisances, mais aussi de développer l’activité industrielle de la zone portuaire.

Crédits inscrits : 100 millions d'euros, dont 4 millions d'euros financés par le Département du Val-de-Marne.

Les autres projets val-de-marnais du CPER 2023-2027