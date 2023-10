Dans les coulisses des égouts du Val-de-Marne

Avant de descendre dans un égout tout un protocole de sécurité doit être respecté. Photo : Eric Legrand « Les égouts ça peut paraître dégradant. Mais c’est intéressant d’y travailler car ça combine plein de fonctions différentes, estime Vincent, égoutier au sein d’une équipe d’inspection pédestre. On a beaucoup de responsabilités : on vérifie que l’égout coule en toute sécurité, or l’évacuation de l’eau c’est la base de tout. » Les 53 égoutiers du Département sont partie prenante d’une mission d’utilité publique de proximité qui contribue à la santé publique, à la protection contre les inondations par débordement de réseau, à la préservation de l’environnent et des ressources en eau.

Des équipes aux différentes missions

Pour inspecter et nettoyer 949 km de collecteurs et canalisations où transitent les eaux usées et pluviales, les égoutiers sont répartis en plusieurs équipes, chacune ayant en charge une mission particulière.

Quatre équipes d'égoutiers (deux affectées sur l’ouest du Département et deux sur l’est) procèdent aux inspections pédestres. Les égoutiers cheminent alors dans les collecteurs et surveillent son état général et vérifient que rien (boue, sable, objets) n’entrave leur bon fonctionnement. Ils effectuent des manœuvres, des relevés d'ensablement, de dégradations et de la dératisation. Ils peuvent aussi être appelés pour accompagner les techniciens qui effectuent les diagnostics de raccordements au réseau d’assainissement ou réaliser des enquêtes en cas de signalement de mauvaises odeurs, d'engorgements, etc.

L’équipe d’auscultation inspecte la structure des égouts. Elle effectue des relevés des dégradations. Ils alimentent une base de données qui permet d’avoir un état des lieux actualisé et de programmer les travaux.

Lorsque les canalisations sont trop étroites pour permettre aux égoutiers de descendre, les trois équipes spécialisées interviennent pour les curer à l’aide de camions cureurs et les inspectent à l’aide d’une caméra montée sur un chariot.

Les égoutiers descendent obligatoirement à trois pour visiter un collecteur. Photo : Michael Lumbroso

Un égout école

Les égoutiers sont formés dans l’égout école que le Département a construit en 2006 à Maisons-Alfort. Il dispose de 4 regards de visite et de 60 mètres de réseau et reproduit des conditions réelles. « La formation annuelle “recyclage intervention en espace confiné“, nous permet de revenir aux bases. Ces rappels nous servent à entretenir nos réflexes pour mieux gérer le stress dans certaines situations », indique Bruno, chef d’une équipe d’inspection pédestre.

Transcription textuelle de la vidéo "Un égout-école à Maisons-Alfort

Cohésion d'équipe

Afin de garantir des conditions de sécurité maximales, les égoutiers doivent partir au minimum à cinq pour visiter un égout. Ils sont obligatoirement trois à descendre, deux restant en haut pour gérer la circulation et surtout ouvrir et fermer les tampons au fur et à mesure de l’avancée du cheminement des égoutiers. Ils en maintiennent deux ouverts en permanence pour ventiler l’ouvrage et permettre à ceux qui sont en bas de sortir en cas d’urgence. « Le risque zéro n’existe pas mais on fait tout pour s’en approcher, insiste Vincent. On veille tous les uns sur les autres. La cohésion d’équipe doit être très forte. »

Les égoutiers inspectent l'état structurel des collecteurs. Photo : Michael Lumbroso