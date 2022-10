De l’eau a coulé sous les ponts : revivez l’histoire des ponts en Val-de-Marne

Le pont d’Ivry, l’un des premiers ponts franciliens sur la Seine

Avant la mise en place des ponts, la traversée de la Seine est payante et se fait par bateau appelés des bacs. Dans le territoire dénommé aujourd’hui Val-de-Marne, le pont d’Ivry fait partie des premiers ponts mis en place : dès 1827, il relie Ivry-sur-Seine à Maisons-Alfort (Alfortville n’étant pas encore une commune), désengorgeant la traversée de Charenton tout en donnant accès à la rive gauche de la Seine en amont de Paris. Une nouvelle route est alors créée, la future RD19.

Pont d'Ivry - Aquarelle

Situé à hauteur du lieu-dit la Bosse-de-Marne, le pont d’Ivry est à l’origine construit en bois sur des piliers appelés piles, en pierre : il mesure 122 m de long (largeur de la Seine : 70 m à ce niveau-là), 9,45 m de largeur entre les garde-fous, et 9,5 m environ de hauteur, sous les arches, au-dessus des basses eaux de la Seine.

“Toutes les maçonneries du pont ont été exécutées en mortier hydraulique. La pierre est posée sur mortier (...) ; les bois et les fers ont été peints à l'huile : les bois en gris et les fers en noir.” précise l’architecte et ingénieur des Ponts et Chaussées Henry-Charles Emmery de Sept-Fontaines.

Sur les rives, des escaliers en pierre permettent de descendre de la culée au chemin de halage. Enfin quatre bureaux de perception et de contrôle permettent d’assurer le péage.

Comme par le passé avec les bacs, les usagers de ces ponts doivent en effet payer un droit de passage. Pour le supprimer, les pouvoirs publics organisent peu à peu le rachat des concessions durant la seconde moitié du XIXe siècle : les communes d’Ivry et de Maisons-Alfort (et par la suite d’Alfortville) se répartissent la charge des remboursements qu’elles étalent sur plusieurs années.

La débâcle de la Seine

A cette époque, les hivers sont particulièrement froids et il est n’est pas rare que la Seine soit prisonnière des glaces. Lors du dégel, de gros blocs de glace sont mis en mouvement sur le fleuve, provoquant de nombreux dégâts humains et matériels. C’est ce qu’on appelle une débâcle. Fait remarquable pour un ouvrage de ces années-là, le pont d’Ivry résiste à la débâcle particulièrement violente de 1830.

“L’hiver 1829-1830 a été l’un des plus froids de ce siècle… La totalité des fleuves et rivières de France fut entièrement prise : c'est ce qui se produisit en particulier pour la Seine du 28 décembre 1829 au 26 janvier 1830 et du 05 au 10 février 1830.” Williams Fondevilla.

Rénovations du pont d’Ivry

En 1883, un nouveau tablier en fer est reconstruit à partir des anciennes piles en pierre : il est plus large afin de ménager une voie pour le tramway.

Pont d'Ivry - Carte postale

Au début du XXe siècle, le vieux pont est en très mauvais état et ses 4 piles gênent la navigation. En 1954, il est reconstruit : le nouveau pont, d’une longueur totale de 143 m, comporte désormais un tablier en acier qui repose sur deux culées et deux piles en rivière.

En charge des ouvrages d’art, le Département vient de procéder à d’importants travaux de rénovation du pont, permettant la création de nouveaux aménagements cyclables.

Nouveaux aménagements cyclables sur le pont d'Ivry - Photo : L. Schoenhentz

En partenariat avec les Archives départementales du Val-de-Marne.