Dépression périnatale : parlez-en aux professionnels des centres de PMI

Qu'est-ce que la dépression périnatale ?

La dépression périnatale du parent (des mères en grande majorité, mais aussi des pères parfois) survient pendant la grossesse ou la première année de vie de l’enfant. La personne se sent souvent coupable de ne pas se sentir heureuse alors que l’entourage et la société tendent à idéaliser cette étape de vie. Le parent n’en dit souvent rien mais il ne se sent pas à la hauteur et pense qu’il n’est pas fait pour ce rôle, alors même qu’il peut avoir beaucoup désiré cet enfant.

D’après l’enquête nationale périnatale publiée en 2021, environ 17% des femmes déclarent que la période écoulée depuis la naissance a été ressentie comme difficile ou très difficile. Plus d’un tiers des femmes ont moins de 3 personnes proches qu’elles pourraient solliciter en cas de graves difficultés personnelles.

La dépression périnatale est un enjeu de santé individuelle pour le parent mais peut aussi avoir des conséquences pour l’ensemble de la famille ; notamment sur le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Les risques sont également plus grands pour lui de développer des troubles psychopathologiques dans sa vie.

Signes cliniques de la dépression périnatale chez la (future) mère :

Une tristesse ou une anxiété importante

Des difficultés d’endormissement, des insomnies

Des troubles cognitifs (troubles de l’attention et de la concentration)

Une autodépréciation

Une culpabilité de ne pas être une bonne mère

Un sentiment d’épuisement

Une perte d’estime de ses capacités maternelles, une absence de plaisir à être avec le nouveau-né

Une phobie d’impulsion qui concerne le plus souvent une crainte de faire du mal à l’enfant pouvant engendrer la mise à distance de ce dernier et ainsi un appauvrissement des contacts

Des consultations multiples pour le bébé

Une irritabilité, une agressivité

Des idées suicidaires

Une perte de la libido

Etc.

Attention : la dépression périnatale n'est pas un "baby blues".

Quelle différence avec le "baby blues" ?

La prise en charge précoce est primordiale tant pour les parents que pour les enfants. En cela, les centres de PMI (protection maternelle et infantile) ont toute leur place grâce à leur équipe pluridisciplinaire.

Le baby blues est plus ponctuel. Selon l'UNICEF, "deux ou trois jours après l’accouchement, il est fréquent de ressentir de la tristesse et de l’anxiété. Il est possible que vous pleuriez sans raison, que vous ayez du mal à dormir ou que vous remettiez en question votre capacité à vous occuper de votre nourrisson. Avec le soutien de membres de la famille, de proches et d’amis, ces émotions s’estompent généralement en deux semaines environ sans qu’un traitement soit nécessaire."

Le Département vous accompagne

Comment et quand la dépression périnatale peut-elle être identifiée ?

Pour mieux prendre en charge les parents concernés, le dépistage est indispensable. Les professionnels des centres de PMI sont formés pour repérer les facteurs de risque et les signes cliniques de la dépression périnatale.

Ce dépistage peut se faire à plusieurs occasions :

l’entretien prénatal précoce au 4ème mois de grossesse ; Cet entretien est un temps d’échanges de 45 minutes à une heure, entre les futurs parents et le professionnel de santé (sage-femme ou médecin). La future maman peut venir seule ou accompagnée de son conjoint.

l’entretien postnatal, 4 à 6 semaines après l’accouchement ;

les différents temps d’accueil en centre de PMI ;

les visites à domicile.

Quelles aides possibles après le dépistage ?

Le Département du Val-de-Marne met en place des actions dans les 71 centres de Protection maternelle et infantiles (PMI) et les 51 centres de santé sexuelle du département, qui proposent d’ores et déjà un suivi psycho-médico-social des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans.

En cas d'identification des signes de dépression périnatale, il peut être proposé un accompagnement renforcé en centre de PMI :

la sensibilisation et l’information sur la dépression périnatale ;

l’orientation vers le praticien adhoc pour la confirmation du diagnostic et la prise en charge médicale ;

le soutien à la parentalité avec un accompagnement renforcé en cas de dépistage positif ;

une vigilance accrue sur le développement psychomoteur de l’enfant en cas de dépistage positif.