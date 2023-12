Dérèglement climatique : le Département agit à son échelle

Le dérèglement climatique et ses conséquences sont déjà palpables en Val-de-Marne : en témoignent la crue de la Marne en 2018 et les 43°C relevés l'été dernier à Saint-Maur-des-Fossés ! Parce que toutes les actions comptent pour transformer durablement notre société, le Département s’engage à :

Encourager les mobilités durables

Compteur vélo à Ivry-sur-Seine Face aux défis écologiques et économiques d'aujourd'hui et de demain, le Département est engagé dans l’amélioration et le développement des transports pour tous les Val-de-Marnais. Par exemple :

Favoriser la transition écologique

Le Département du Val-de-Marne met en place de nombreuses actions en faveur de la transition écologique, au service de toute la population, pour aujourd’hui et pour demain :

Des bâtiments départementaux respectueux de l'environnement : le Département est très attentif aux matériaux et à la performance énergétique de ses bâtiments. Il améliore ses bâtiments existants en réalisant des travaux pour diminuer ses consommations d’énergie et ses émissions de CO2. Il conçoit par ailleurs tous ses nouveaux établissements selon un cahier des charges énergétique très exigeant. Par exemple, le collège Samuel-Paty à Valenton a été reconnu exemplaire par le G20 et figure parmi 100 bâtiments durables emblématiques à travers le monde.

Pose de panneaux photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment départemental. Photo : A. Bonnemaison Le Département équipe ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, afin de réduire leur facture énergétique. C'est l'une des actions mises en place dans le cadre de la politique de sobriété énergétique des bâtiments de la collectivité. Le Département concentre notamment ses efforts sur les collèges, qui représentent 60 % de la facture énergétique de la collectivité et offrent la plus grande surface de toit disponible.

Le Département équipe ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, afin de réduire leur facture énergétique. C'est l'une des actions mises en place dans le cadre de la politique de sobriété énergétique des bâtiments de la collectivité. Le Département concentre notamment ses efforts sur les collèges, qui représentent 60 % de la facture énergétique de la collectivité et offrent la plus grande surface de toit disponible. Plan 50 000 arbres : le Département s'engage à pérenniser le patrimoine arboré existant et à planter 50 000 arbres d’ici à 2028 et ainsi renforcer la couverture arborée du territoire afin d'améliorer la captation du carbone, de limiter les îlots de chaleur, de favoriser le développement de la biodiversité, d'améliorer le cadre de vie et de réduire les nuisances sonores et visuelles... Le 10 000e arbre vient d'être planté fin novembre.

Le Département valorise ou soutient les initiatives val-de-marnaises exemplaires en faveur du climat, à travers divers appel à projets. Cette année l'agriculture respectueuse de l'environnement est à l'honneur avec la mise à disposition d'une parcelle au parc départemental des Lilas. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2023.

Visite énergie : Avec ce dispositif, le Département propose un accompagnement à domicile de ménages ayant des difficultés liées à leur consommation d’énergie ou d’eau dans l'objectif de réduire leurs dépenses.

Développer une économie durable et solidaire

Au croisement des piliers économique, social et écologique du développement durable, l’économie sociale et solidaire (ESS) participe activement à la transition énergétique et écologique tout en agissant positivement sur l'emploi : c’est pourquoi le Département soutient les initiatives de l’ESS qui mêlent insertion socio-professionnelle et engagement durable, notamment via son Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025. Parmi les actions soutenues :

Cuisine Mode d'emploi à Champigny-sur-Marne Cuisine mode d’emploi à Champigny-sur-Marne : école de cuisine gratuite pour les personnes éloignées de l'emploi qui forme des professionnels en quelques semaines. « Comme sur l’ensemble de nos écoles, un potager pédagogique est mis en place afin de sensibiliser nos stagiaires mais également les clients de nos restaurants d’applications aux bienfaits de l’agriculture urbaine. Merci au département du Val-de-Marne et à Val Bio Ile-de-France de nous accompagner sur ce projet. » Thierry Marx

Cuisine mode d’emploi à Champigny-sur-Marne : école de cuisine gratuite pour les personnes éloignées de l'emploi qui forme des professionnels en quelques semaines. « Comme sur l’ensemble de nos écoles, un potager pédagogique est mis en place afin de sensibiliser nos stagiaires mais également les clients de nos restaurants d’applications aux bienfaits de l’agriculture urbaine. Merci au département du Val-de-Marne et à Val Bio Ile-de-France de nous accompagner sur ce projet. » Thierry Marx Création d’une recyclerie textile et vélos à Boissy-Saint-Léger par la Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne : c'est l'un de 13 projets lauréats de l'appel à projets ESS 2023 : le but est de renforcer le lien social dans le quartier prioritaire de la Haie Griselle, tout en subvenant à des besoins du quotidien grâce à des prix solidaires. Cette année, le Département consacre une enveloppe de 150 000€ dont 75 000€ en investissement aux treize lauréats.

Sensibiliser aux questions environnementales en interne