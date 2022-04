Des animations en crèche pour la semaine de la Petite Enfance

La 9e édition de la semaine de la petite enfance s’est déroulée du 19 au 26 mars 2022, avec pour objectif de réunir parents, enfants et professionnels, en aidant les enfants à grandir, en accompagnant les parents et en valorisant les professionnels.

Temps d'échanges et moments conviviaux

Mercredi 23 mars, l'équipe de la crèche Charpentier a accueilli les familles autour d’un thé, d’un café et de brochettes de fruits. Un moment convivial qui fut aussi l’occasion de leur faire découvrir les nouveaux aménagements réalisés par le Département. Après six mois de travaux d’agrandissement et de rénovation, la crèche Charpentier a rouvert ses portes en février dernier.

Parler prévention et développement de l'enfant

A cette occasion, les parents ont pu tester de nouveaux parcours de motricité, les tout-petits, accueillis à la crèche, ont participé à des ateliers de décoration de nichoirs à oiseaux. Enfin, les professionnels ont animé un temps de prévention aux dangers de l'exposition des enfants face aux écrans, suivi d'un atelier jeu intitulé "Je joue mais pas que…" afin de montrer aux parents le rôle essentiel du jeu dans le développement de l’enfant, en lien avec les apprentissages scolaires.