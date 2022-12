Des ateliers gastronomiques pour des collégiens val-de-marnais

Alors qu’une nouvelle étape de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis vient d’être franchie avec la désignation de l’opérateur pour la construction et la gestion de la Cité, les élèves d'une classe SEGPA métiers de la restauration du Département (collège Albert-Schweitzer à Créteil) ont eu la chance de participer à un parcours pédagogique autour de la gastronomie. Au programme, 3 modules « de la terre à l’assiette » :

Début novembre, la maison d’agriculture urbaine « Bien élevées » a accueilli Jade, Yussuf et leurs camarades à l’Opéra Bastille. Pas de ballet au programme, mais la découverte de la culture du safran sur les toits de l’établissement ! Après une présentation de l’origine et des mythes qui entourent cette épice, ils ont appris notamment à émonder les pistils des fleurs de safran.

Mi-novembre, les élèves ont pu débattre en classe avec une diététicienne du Département sur les enjeux de l’agriculture de demain, l’alimentation durable et la gastronomie responsable.

Enfin, le 6 décembre, les jeunes ont participé à des ateliers gastronomiques : par exemple, sous la houlette de Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France en primeurs, ils ont découvert le mélange des saveurs kiwi/kaki/passion dans un dessert très gourmand. Un régal pour les chefs en devenir !

Retour en images sur les ateliers gastronomiques :

A l’école de l’excellence avec la Cité de la gastronomie

Prévue pour 2027, la Cité de la Gastronomie a pour vocation de réunir la gastronomie et les arts, le patrimoine et la transmission, la formation et l’innovation.

Au-delà des approches historiques et patrimoniales, la Cité consacrera en effet une grande partie de son activité à la transmission et à la formation. Cela fera l’objet de synergies avec la Rungis Académie, inaugurée en 2020 à l’intérieur du Marché international de Rungis.

Le Campus de la Cité, qui occupera six étages du bâtiment totem principal, constituera un pôle de formation aux métiers de bouche, avec des salles de classe modulables, un auditorium, des laboratoires et ateliers consacrés aux différentes activités culinaires, ouverts à tous les publics.

Ce lieu d'excellence est financé par le Département à hauteur de 6 millions d’euros.