Des athlètes de haut niveau parmi le personnel départemental

De nouveaux athlètes renouvellent leur convention d'insertion professionnelle, le 18 mai 2022 (©CD94)

Le 18 mai 2022, à la Maison du handball, à Créteil, neuf athlètes ont signé un contrat avec le Département : Camille Serme (squash), Antoine Jesel (para-aviron), Dora Tchakounté (haltérophilie), Tiavo Randrianisa (taekwondo), Luka Mkheidze (judo), Coralie Hayme (judo), Garance Rigaud (haltérophilie), Ethan Cormont (perche) et Léo Bories (pentathlon).

Un dispositif de soutien aux sportifs et sportives de haut niveau depuis 1986

Tous les athlètes ne vivent pas de leur sport. D'où la nécessité pour ceux-ci d'avoir une activité professionnelle et une perspective de reconversion après leur carrière. Mais combiner l'exigence du haut niveau avec un emploi régulier peut souvent relever du défi.

Le Département a mis en place, en 1986, un dispositif de soutien aux sportifs de haut niveau, afin qu'ils puissent travailler à temps partiel, tout en menant leur carrière sportive. Le Val-de-Marne est l'un des rares Départements à proposer ce soutien.



Camille Serme lors de la signature de la convention d'insertion professionnelle, le 18 mai 2022 (©CD94)

Une sélection selon différents critères

La sélection est difficile car les postes sont limités. Plus d'une cinquantaine de sportifs de haut niveau ont bénéficié d'un contrat d'insertion professionnelle depuis la création de cette aide. "Les athlètes sont sélectionnés selon différents critères, explique Carole Chenault, en charge du haut niveau au service des sports du Département.

"Ils doivent être licenciés en Val-de-Marne, motivés et figurer sur les listes référencées du ministère des Sports. Le critère social est également important dans notre choix."

Neuf athlètes en convention d'insertion professionnelle

Neuf athlètes viennent de signer la convention d'insertion professionnelle avec le Département dont quatre qui viennent d'intégrer le dispositif :

Camille Serme , squash (US Créteil squash) - recrutée depuis le 1e juillet 2011

, squash (US Créteil squash) - recrutée depuis le 1e juillet 2011 Antoine Jesel , para-aviron (Société d'encouragement du sport nautique de Nogent) - recruté depuis le 1e septembre 2017

, para-aviron (Société d'encouragement du sport nautique de Nogent) - recruté depuis le 1e septembre 2017 Dora Tchakounte , haltérophilie (Vie au grand air Saint-Maur) - recrutée depuis le 1e février 2019

, haltérophilie (Vie au grand air Saint-Maur) - recrutée depuis le 1e février 2019 Tiavo Randrianisa , taekwondo (COSM Arcueil) - recrutée depuis le 1er mars 2019

, taekwondo (COSM Arcueil) - recrutée depuis le 1er mars 2019 Luka Mkheidze , judo (Sucy judo) - recruté depuis le 1er mars 2019

, judo (Sucy judo) - recruté depuis le 1er mars 2019 Coralie Haymé , judo (Judo club de Maisons-Alfort) - recrutée au 1er avril 2022

, judo (Judo club de Maisons-Alfort) - recrutée au 1er avril 2022 Garance Rigaud , haltérophilie (Vie au grand air de Saint-Maur) - recrutée au 1er avril 2022

, haltérophilie (Vie au grand air de Saint-Maur) - recrutée au 1er avril 2022 Ethan Cormont , perche (AS amicale de Maisons-Alfort) - recruté au 1er avril 2022

, perche (AS amicale de Maisons-Alfort) - recruté au 1er avril 2022 Léo Bories, pentathlon -Vie au grand air de Saint-Maur) - recruté au 1er avril 2022



Tiavo Randrianisa signe le renouvellement de sa convention le 18 mai 2022 (©CD94)

Un accompagnement et un suivi dans leur projet professionnel

Ces sportifs de haut niveau, en contrat d'un an renouvelable, vont se former et travailler dans les différents services de la collectivité : action sociale, informatique, communication, ressources humaines... Les athlètes sont conseillés et accompagnés par le Département dans leur projet professionnel afin d'identifier l'activité qui pourrait le mieux correspondre à leurs compétences, leurs souhaits et leur projet sportif tout en tenant compte des besoins de la collectivité.

Les athlètes sont aussi amenés à représenter le Département lors d'initiatives ponctuelles (Jeux du Val-de-Marne, interventions auprès des élèves de collège...).