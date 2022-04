Des bus inédits pour le T Zen 5 !

Nouveaux bus T Zen 5, 100% électriques. © VAN HOOL

Île-de-France Mobilités a retenu le groupement VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA pour la construction des nouveaux bus T Zen 5 et T Zen 4. Premiers bus de 24 mètres et 100 % électriques, ils combineront la performance d’un tramway à la flexibilité d’un bus. Disposant de leur propre couloir de circulation sur la majorité de leur tracé avec une priorité aux croisements à feux, ils pourront transporter environ 140 passagers dans des conditions optimales de confort : espace, lumière, climatisation, vidéosurveillance, informations visuelles et sonores en temps réel…

Les premiers bus 100% électriques et de 24 mètres en Île-de-France



Les 4 doubles portes s’ouvrant vers l’extérieur facilitent la montée et la descente. © Île-de-France Mobilités

Ces nouveaux bus modernes, spacieux, lumineux, accessibles à tous, au design facilement identifiable, permettront de voyager dans des conditions agréables en toutes circonstances. Ces véhicules présentent les avantages suivants :

spacieux et confortable : climatisées, les bus bi-articulés de 24m pourront accueillir environ 140 passagers et disposeront de 8 places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

: climatisées, les bus bi-articulés de 24m pourront accueillir environ 140 passagers et disposeront de 8 places accessibles aux personnes à mobilité réduite ; respectueux de l'environnement : écoconçus et 100% électriques, ces véhicules seront silencieux, sans rejet de CO2 ;

: écoconçus et 100% électriques, ces véhicules seront silencieux, sans rejet de CO2 ; pratique et sûr : les voyageurs bénéficieront d'une information visuelle et sonore en temps et seront protégés grâce à de la vidéosurveillance ;

: les voyageurs bénéficieront d'une information visuelle et sonore en temps et seront protégés grâce à de la vidéosurveillance ; accessible à tous : des rampes d'accès et de larges portes coulissantes faciliteront la montée et la descente des personnes à mobilité réduite et des poussettes.

Le centre opérationnel bus du T Zen 5 (COB)à Choisy-le-Roi



Le centre opérationnel bus (ou COB), autrefois appelé dépôt-bus ou site de maintenance et de remisage, est un des éléments essentiels de la ligne. © Île-de-France Mobilités

Remisage des véhicules, station de lavage, ateliers de maintenance, espace de recharge électrique et poste de commandement centralisé de la ligne (PCC). C’est à Choisy-le-Roi, sur l’avenue de Lugo, que sera construit le centre opérationnel bus du T Zen 5 (COB). Ce bâtiment essentiel au fonctionnement de la future ligne de bus T Zen 5 participera également à transformer l’entrée de ville. Son architecture, qui rappelle les ateliers industriels du début du XXe siècle, offrira un cadre de travail agréable à une centaine d’employés et sera un marqueur urbain pour tous les habitants.

Le T Zen 5, un transport écologique pour relier Paris à Choisy-le-Roi

Cette nouvelle ligne de transport assurera les correspondances avec le RER C, les bus TVM, le futur Tram 9 et la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Long d’environ 9 km, le TZen 5 desservira 4 communes : le 13e arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Ces territoires en pleine évolution voient leur activité économique se développer et accueillent de nouveaux habitantes, habitants et de nouvelles entreprises.

Grâce à des véhicules à grandes capacités et 100% électriques, le T Zen favorisera le report modal de la voiture vers les transports en commun. Le projet s'inscrit ainsi dans une politique ambitieuse en terme de développement durable. Des itinéraires cyclables continus seront également aménagés tout le long du tracé, avec des arceaux et des parkings vélo sécurisés.