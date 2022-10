Des collèges val-de-marnais équipés de distributeurs de protections périodiques gratuites

Le Département du Val-de-Marne a décidé d’équiper les collèges publics de distributeurs de tampons et de serviettes périodiques bio, dans le but de lutter contre les inégalités sociales, le tabou des règles et de pouvoir "dépanner" toute collégienne qui en aurait besoin.

Cette politique publique répond à un besoin concret. En effet, selon une étude récente menée par l'IFOP *, 92 % des Françaises adhèrent à l’élargissement des dispositifs de distribution gratuite de protections périodiques à tous les lieux publics et 90 % aux entreprises. Toujours selon cette étude, elles seraient 90 % parmi les femmes de moins de 25 ans à y avoir recours.

D'abord lancé sous forme d'expérimentation menée auprès de 11 établissements volontaires, le dispositif se généralise au cours de l'année scolaire 2022-2023. Actuellement, 42 collèges val-de-marnais sont équipés.

Lutter contre le tabou des règles

Un livret pédagogique dédié ; crédit photo : E. Legrand En effet, l'apparition des règles provoque souvent "un tabou ou une honte chez les adolescentes qui n'osent pas s'adresser à la Vie scolaire pour demander des protections périodiques" souligne Dina Evennou, infirmière scolaire au collège Albert-Schweitzer à Créteil qui a participé au projet. La pose de distribteurs gratuits au sein du collège vise à "changer les règles" en donnant un accès libre aux collégiennes à des protections périodiques respectueuses de leur santé.

Dans ce dispositif, garçons et filles sont tout aussi impliqués à travers un livret pédagogique intitulé Les règles, et si on en parlait ?, distribué à tous les collégiens et collégiennes. Ce livret informe sur le phénomène biologique naturel des règles et répond aux interrogations des adolescents. Il a été conçu par une équipe pluridisciplinaire et un groupe d'élèves a participé à sa relecture pour s’assurer de sa bonne compréhension.

* Source : Étude Ifop pour Eve and Co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 19 mars 2021 auprès d’un échantillon de 1 009 femmes, représentatif de la population féminine française âgée de 15 à 49 ans résidant en France métropolitaine.