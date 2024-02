Deuxième saison du championnat d’improvisation théâtrale en Val-de-Marne

« 3, 2, 1, Impro ! » Ce compte à rebours scandé par le public pour communiquer de l’énergie aux comédiens a résonné le 30 septembre 2023 pour annoncer la reprise du championnat d’improvisation théâtrale du Val-de-Marne. Lors de ce premier match de la deuxième saison les Samouraïs de Maisons-Alfort ont rencontré les Lions d'Alfortville. Dix équipes de cinq comédiens (Maisons-Alfort, Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Le Kremlin-Bicêtre, Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine, Fresnes, Bry-sur-Marne et Champigny) s’affronteront jusqu’au 25 mai 2024. Match de la première saison du championnat. Crédit photo ©D.Calin

L’improvisation théâtrale est une discipline où les comédiens créent sur l’instant une histoire à partir d’un sujet ou d’un style imposé par le public ou un arbitre. Les acteurs n’ont ni texte ni mise en scène à respecter. « L’improvisation théâtrale c’est la pédagogie de la vie, indique Amaury, de l’équipe de Maisons-Alfort. Elle nous apprend par exemple à rebondir sur des contraintes qui s’imposent à nous. » Florian, de l’équipe du Kremlin-Bicêtre ajoute « L’impro c’est l’écoute, le partage, le plaisir de construire une histoire avec quelqu’un qu’on ne connait pas. »

Le public en interaction

Le principe des matchs d’improvisation théâtrale est un mix entre sport et théâtre. « On joue avec l’autre et pas contre l’autre, c’est important pour la qualité des matchs », précise Nebil Daghsen directeur de la compagnie la Relève bariolée, à l'origine du championnat.

Deux équipes coopèrent pour créer des histoires sous l’œil d’un arbitre et du public. Car si vous assistez à un match d’impro, c’est vous qui votez pour la meilleure prestation et qui pouvez envoyer des chaussettes en boule sur l’arbitre pour contester une de ses décisions. Match de la première saison du championnat. Crédit photo ©D.Calin

A travers le championnat la Relève bariolée a pour objectif de créer du lien culturel et social entre les villes du territoire. « C’est dans l’ADN de la Relève bariolée de créer des passerelles entre les communes, explique Nebil Daghsen. Il existe une vraie identité val-de-marnaise et nous voulons contribuer à la forger. »

Du Val-de-Marne au Djamel comedy club

Match de la première saison du championnat. Crédit photo ©D.Calin Née en 1999, la Relève bariolée a pour vocation de rendre la culture accessible à tous. Ses créations de théâtre contemporain et ses projets de médiation artistique dans les quartiers sont soutenues par le Département et guidées par la conviction que l’art est un vecteur puissant de lien social.

La compagnie propose des cours d’improvisation théâtrale pour les plus (et les moins) jeunes. Elle crée et anime des modules de formation professionnelle, met en place du théâtre forum, et organise tous les ans un rendez-vous estival, Les rendez-vous du parc.

Les Z’indés, la troupe de théâtre d’improvisation que Nebil Daghsen a créé avec trois amis se produisent au Jamel comedy club où ils mélangent impro et stand’up. « Le Jamel comedy club nous offre une visibilité et une crédibilité que l’on met au service de la promotion du théâtre d’improvisation », estime Nebil Daghsen.