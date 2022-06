Episode de pollution atmosphérique sur l'Île-de-France : mise en place de la circulation différenciée

Alerte à la pollution de l'air (crédit ©M. Lumbroso)

Les conditions météorologiques actuelles liées aux températures proches de 40°C et au rayonnement solaire, empêchent la bonne dispersion des polluants. Il est conseillé aux personnes les plus sensibles d’éviter les axes routiers à fort trafic et de reporter les sorties et activités physiques.

Afin de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère, la Préfecture de police de Paris met en place la procédure d'alerte ses mesures d’information et de recommandation le samedi 18 juin dès 5h30.

Les mesures seront levées à la fin de cet épisode de pollution.

Concernant le trafic routier :

Différer, si possible, les déplacements routiers en Île-de-France et privilégier le télétravail.

Mise en place de la circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 : seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 pourront circuler dans ce périmètre. Les autres véhicules ne pourront pas circuler.

Réduction de la vitesse maximale autorisée :

à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;

à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;

à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées ;

à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

Mesures complémentaires, notamment :

Interdiction du brûlage à l’air libre .

. Report des travaux d’entretien ou de nettoyage émetteurs de composés organiques volatils (outils à moteur thermique, solvants, vernis, colles, peintures…), excepté ceux ayant vocation sanitaire.

(outils à moteur thermique, solvants, vernis, colles, peintures…), excepté ceux ayant vocation sanitaire. Pour le secteur industriel, certaines installations classées pour la protection de l’environnement font l’objet de prescriptions particulières dans leurs arrêtés d’autorisation en cas de déclenchement de la procédure d’alerte pollution.

Airparif : comment mesure-t-on la qualité de l’air ?