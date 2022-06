Été : profitez des équipements des parcs pour vous rafraîchir !

En cette période de forte chaleur, les zones ombragées des parcs départementaux constituent des îlots de fraicheur idéaux. Afin d'améliorer le confort des Val-de-Marnais, l'accueil dans ces espaces verts a été optimisé pour faire face aux températures élevées. En plus de la présence de sanitaires dans tous les parcs (avec de l'eau potable au lavabo) et des installations permanentes (jeux d'eau, brumisateurs) dans certains sites, des fontaines et arroseurs ont été déployés dans la plupart des espaces verts par le Département. Ils peuvent ainsi être utilisés pendant les horaires d'ouverture, de 8h00 à 21h00. Attention toutefois à éviter les sorties durant les heures plus chaudes (11h à 17h) et préférez le matin tôt ou la fin de journée.

Des parcs équipés pour vous rafraîchir

La Plaine-des-Bordes

Le parc départemental de la Plaine-des-Bordes, à Chennevières-sur-Marne, propose :

point d'eau dans les sanitaires

En revanche, pas d’arroseur mobile ni de bornes fontaines en raison de la présence de chenilles urticantes.

Le parc des Cormailles

Le parc des Cormailles, au cœur d'Ivry-sur-Seine, propose :

Jeux d'eau

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Brumisateurs

Le parc des Hautes-Bruyères

Situé à Villejuif, le parc des Hautes-Bruyères propose :

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Arroseur mobile de 11h à 20h

Le parc des Lilas

Le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine propose :

Brumisateurs de 11h à 20h

Bornes fontaines

Point d'eau sanitaire

Le parc du Morbras

À Sucy-en-Brie, le parc du Morbras propose :

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Arroseur mobile

Le parc Petit-le-Roy

Situé à Chevilly-Larue, le parc Petit-le-Roy propose :

Brumisateurs

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Le parc de la Plage Bleue

À Valenton, le parc de la Plage Bleue propose :

Jeux d'eau

Brumisateurs

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Attention : la baignade dans le plan d’eau est strictement interdite !

Le parc du Plateau

À Champigny-sur-Marne, le parc du Plateau propose :

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Arroseur mobile

Le parc de Rancy

Situé à Bonneuil-sur-Marne, le parc de Rancy propose :

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Arroseur mobile

Le parc de la Roseraie

À L'Haÿ-les-Roses, le parc de la Roseraie propose :

Bornes fontaines

Point d'eau dans les sanitaires

Arroseur mobile de 11h à 20h

Le parc de la Saussaie-Pidoux

À Villeneuve-Saint-Georges, le parc de la Saussaie-Pidoux propose :

Jeux d'eaux

Le parc du Val-de-Marne

À Créteil, le parc du Val-de-Marne propose :

Bornes fontaines

Le parc du Coteau-de-Bièvre

À Gentilly, le parc du Coteau-de-Bièvre propose :

Jeux d'eau

Bornes fontaines

Le parc interdépartemental des sports et de loisirs

Champigny-sur-Marne, le parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay Paris - Val-de-Marne propose :