Etudiants, et si vous demandiez une bourse départementale ?

Cette offre est valable si vous préparez : un DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé)

(diplôme d'État d'éducateur spécialisé) un DEASS (diplôme d'État d'assistant de service social)

(diplôme d'État d'assistant de service social) un DECESF (diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale)

(diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale) un DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)

Cliquez sur l'image pour faire la demande de bourse Vous avez besoin d'un coup de pouce financier pour finir votre formation ?

Vous avez envie d'avoir la certitude de trouver un job à l'issue de votre diplôme ?

Le Département du Val-de-Marne vous propose les deux en vous attribuant une bourse départementale et la garantie d'un emploi dans l'une de nos structures départementales.

Demander une bourse départementale alors que vous préparez un DEES ou un DEASS ou un DECESF

Cliquez sur l'image pour faire la demande de bourse

Cliquez sur l'image pour faire la demande de bourse Si vous réussissez toutes les étapes de sélection, le Département du Val-de-Marne vous versera une bourse tout au long de votre dernière année de formation. En contrepartie, vous devrez vous engager à travailler pendant 22 mois dans une structure départementale.

Attention : si la durée n'est pas respectée, les montants versés devront être remboursés.

Demander une bourse départementale alors que vous préparez un DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)

Postez votre CV et votre lettre de motivation en ligne ici A réception de votre candidature, le Département vous envoie un dossier à renvoyer complété avec des pièces justificatives Vous êtes ensuite invité à vous rendre à une réunion d'information où vous passerez un test de connaissance Si votre dossier est sélectionné, vous passerez ensuite un entretien de motivation

Si vous réussissez toutes les étapes de sélection, le Département du Val-de-Marne vous versera une bourse tout au long de votre dernière année de formation. En contrepartie, vous devrez vous engager à travailler pendant 20 mois dans une crèche départementale.

Attention : si la durée n'est pas respectée, les montants versés devront être remboursés.

Cliquez sur l'image pour faire la demande de bourse

3 bonnes raisons de rejoindre le Département

Vous hésitez à vous engager auprès du Département ? Trois bonnes raisons :

Une vie de la collectivité dynamique

La vie de la collectivité est dynamisée des animations régulières à destination des agents : accueil des nouveaux recrutés, temps d'échanges à l'occasion de la journée des droits des femmes, colloques, sensibilisation au handicap.

Le personnel du Département dispose également de sa propre bibliothèque. Des moments de convivialité sont aussi régulièrement organisés comme le fameux concours de Noël ou encore la traditionnelle (et toujours très attendue !) fête du personnel en juin.

Des prestations sociales et financières

Les agents bénéficient de différentes prestations sociales et financières (CE, prévoyance, aide à la complémentaire santé, primes) et plusieurs initiatives sont mises en place à destination des familles (organisation d’une fête de Noël pour les enfants, séjours vacances, facilitation de l'accueil des enfants du personnel en crèche départementale, bourses d’études...).

Pour les métiers qui le permettent, plusieurs cycles horaires sont proposés par la collectivité : de 35 heures par semaine à 39 heures par semaine, générant jusqu'à 23 jours de RTT, en plus des congés.

Une politique de formation ambitieuse et un accompagnement dans l'évolution de carrière

En tant qu'employeur, le Département accompagne ses agents vers la formation tout au long de leur carrière. Plan de formation, accompagnement pour le passage des concours, compte personnel de formation, validation des acquis de l’expérience, mobilités internes sont autant d’opportunités favorisant l’épanouissement professionnel.

Envie d'évoluer et de changer de carrière ? C'est possible : il existe plus de 200 métiers différents au Département dans des secteurs diversifiés tels que la petite enfance et la protection de l’enfance, l’action sociale, l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, l’assainissement, l’environnement, les collèges, la voirie ou encore l’administration. Par exemple, saviez-vous qu'il y avait au Département des métiers aussi variés qu'auxiliaire de puériculture, archéologue, ergothérapeute, vidéaste, jardinier, assistant social, cuisinier, éducateur spécialisé, ingénieur ou encore médecin psychiatre ?