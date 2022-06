Fortes chaleurs : des gestes simples pour se protéger !

Fortes chaleurs : les recommandations

Pour se prémunir des fortes chaleurs, des mesures particulières doivent être considérées :

Soyez attentif aux bulletins météo

Pour bien se protéger, informez-vous régulièrement sur les bulletins météo. Vous pourrez programmer vos journées en conséquence et prévoir les moments les plus adéquats pour effectuer vos sorties.

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes

Évitez de vous exposer au soleil entre 11h00 et 17h00. Ces tranches horaires sont les plus chaudes la journée ! Si vous avez des courses à faire ou si vous devez vous déplacer, préférez les débuts de matinées ou les fins de journées.

Buvez de l'eau

Buvez très régulièrement de l'eau pour prévenir une éventuelle déshydratation. Il est conseillé de boire entre 1 litre et demi et 2 litres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. Vous pouvez également consommer des fruits qui sont chargés en minéraux.

Mangez normalement

Bien que la chaleur puisse couper l'appétit, il est conseillé de s'alimenter normalement en prenant soin de bien prendre ses trois repas par jour. Préférez les aliments frais de saison.

Humidifiez-vous le corps et le visage

Humidifiez votre corps et vos vêtements à l’aide d’un brumisateur, prenez régulièrement des douches froides, aspergez-vous le visage d'eau fraiche pour diminuer la température de votre corps. Essayez de rester dans une pièce fraîche et portez des vêtements légers.

Réduisez la température de votre habitation

Maintenez vos fenêtres et volets fermés durant la journée pour limiter la hausse des températures dans votre habitation. Au contraire, ouvrez-les la nuit pour rafraichir vos pièces de vie. Si vous possédez une climatisation, réglez-la pour que la température soit de 5°C en-dessous de la température extérieure.

Conservez vos aliments au réfrigérateur

Prenez soin de ne pas laisser vos aliments surgelés et périssables à l'extérieur. Les fortes chaleurs favorisent le développement des microbes.

Rafraîchissez-vous dans les parcs

Les parcs offrent des espaces ombragés et souvent plus frais. Si vous avez des espaces verts près de chez vous, n’hésitez pas à vous y rendre pour vous rafraîchir un moment. Vous pouvez consulter la liste des espaces verts départementaux ainsi que la liste des parcs équipés en jeux d'eau, brumisateurs, arroseurs et fontaines.

Attention :

Malgré la chaleur, la baignade reste interdite dans les plans d’eau des parcs et autres zones non autorisées (Seine, Marne...).

De même, n’hésitez pas à passer du temps dans des endroits climatisés (grands magasins, cinémas...).

Les symptômes qui doivent vous alerter :

Difficultés pour boire et/ou s’alimenter

Fièvre, diarrhée, vomissement

Agitation ou somnolence

​Crampes musculaires

Insomnie inhabituelle

Étourdissements

Faiblesse générale

Si vous présentez l'un de ces symptômes et que vous ne vous sentez pas bien, appelez votre médecin ou composez le 15 (numéro accessible 24 heures sur 24).

Retrouvez toutes les informations fortes chaleurs sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne.